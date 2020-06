Хонандалар Озода Нурсаидова ва Юлдуз Турдиева актриса Клара Жалиловани йўқлашди (видео)

View this post on Instagram

Assalom alaykum Azizlar! Kecha Yulduz Turdieva bilan @yulduz_turdiyeva_official ustoz san’atkor Klara Jalilovani xonadonlarida bo’ldik. Ustoz 85 yoshni qarshilabdilar lekin yosh ko’rinadilar. Bundan ilgari xayit kunlari kelib ketganimda sal betobliklaridan xabar topgan edik.Nima kamchilik desak hamma narsam etarli o’gil farzandlarim juda yahshi qarashyapti Allohga shukur dedilar... Xozir ancha yaxshilar !Farzandlaridan Alloh rozi bulsin🙏Mana bu safar kamtar, yaxshilik uchun doim hozirjavob xalqimiz suygan honanda @yulduz_turdiyeva_official bilan birga yana ustozni yuqlagani keldik. Ideas Medical Kompaniyasi @ideas_medical medic krovat hadya qildi. Alloh rozi bolsin hammalaridan. ( Ustozni uzlarini etika nuqtai nazaridan videoga olmadik. Xali o’zlari aloxida Uzbek xalqiga salom yollaydilar )