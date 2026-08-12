8 фраз, снижающих вашу уверенность в себе: чем их заменить?

То, как человек разговаривает с другими, влияет на его репутацию. Но есть и ещё один важный момент: слова, которые мы ежедневно используем, могут влиять и на то, как мы думаем о себе.

Фразы вроде «Я просто...», «Я не справлюсь», «Я такой человек» иногда звучат как обычные слова. Но если они превращаются в постоянную привычку, человек может преуменьшать собственное мнение, обесценивать свои достижения или заранее закрывать для себя возможность измениться.

Речь не о том, чтобы жёстко контролировать каждое слово. Цель — сделать стиль общения с собой более осознанным.

1. «Я просто...» — не преуменьшайте свои мысли с самого начала

«Я просто хотел(а) спросить...»

«Можно я просто выскажу одну мысль...»

«Я просто хочу кое-что уточнить...»

Слово «просто» само по себе не всегда неправильно. Однако если человек использует его так, будто заранее извиняется за собственное мнение, убедительность речи может снижаться.

Достаточно говорить прямо:

«Я хочу кое-что уточнить».

Или: «У меня есть предложение».

Коротко, ясно и без лишних оправданий.

2. «Возможно», «может быть» — это не всегда признак неуверенности

Здесь есть важное различие.

Слова «возможно» и «может быть» сами по себе не вредны. В неопределённой ситуации их использование, наоборот, показывает объективность суждения.

Проблема возникает, когда человек, даже хорошо понимая свою позицию, каждый раз заранее обесценивает себя:

«Может быть, я ошибаюсь...»

«Я не уверен(а), но...»

«Наверное, это глупая мысль...»

В такой ситуации гораздо увереннее звучат фразы:

«На мой взгляд...»

«Исходя из моего опыта...»

«Я вижу эту ситуацию так...»

3. Не говорите «извините» за каждую фразу

Когда нужно извиниться, конечно, следует попросить прощения.

Вы допустили ошибку?

Вы кого-то обидели?

Вы нарушили обещание?

«Извините» — именно то слово, которое здесь нужно.

Но если человек начинает извиняться даже за само своё присутствие, ситуация меняется:

«Извините, у меня был вопрос...»

«Извините, что занял(а) ваше время...»

«Извините, можно я тоже выскажу своё мнение...»

В некоторых случаях это можно выразить так:

«Спасибо, что уделили мне время».

«Спасибо, что подождали».

«Я хочу кое-что уточнить».

Это и вежливо, и не унижает вас.

4. «Я недостаточно хорош(а)» — переходите от оценки к развитию

«Я недостаточно умён(а)».

«Я этого не заслуживаю».

«Есть много людей лучше меня».

В этих фразах человек оценивает не отдельный навык, а всю свою личность.

Гораздо конструктивнее будет сказать:

«Я пока недостаточно хорошо это знаю».

«Я нахожусь в процессе обучения».

«Мне нужно развивать свой опыт в этом направлении».

Мысль «Я ни на что не способен(на)» закрывает дверь.

А фраза «Я ещё учусь» оставляет дверь открытой.

5. Не обесценивайте своё достижение словами «Мне повезло»

Удача действительно может сыграть роль в успехе.

Познакомиться с нужным человеком в нужное время, столкнуться с благоприятной ситуацией на рынке или получить неожиданную возможность — всё это не нужно отрицать.

Однако если после каждого достижения повторять:

«Я ничего не сделал(а), мне просто повезло»,

это может привести к тому, что человек перестанет замечать собственные усилия.

Более правильный взгляд:

«Мне повезло, но я воспользовался(лась) этой возможностью».

Или: «Я много трудился(лась), чтобы добиться этого результата».

Признать успех — не значит хвастаться.

6. «Во всём виноват(а) я» — не путайте вину с ответственностью

Брать на себя ответственность за каждую проблему — не значит быть ответственным человеком.

Отношения испортились?

Проект не сработал?

Кто-то расстроился?

Не всегда один человек бывает виноват на 100 процентов.

Вместо «Во всём виноват(а) я» гораздо полезнее спросить:

«За какую часть этой ситуации отвечаю я?»

Так человек признаёт собственную ошибку, но не берёт на себя ответственность за других.

7. «Я не справлюсь» — не выносите приговор, конкретно назовите проблему

В фразе «Я не справлюсь с этим» дверь закрыта.

Но в реальности часто всё иначе:

не хватает времени, знаний или опыта, либо нужна помощь.

Тогда мысль можно сформулировать точнее:

«Мне нужно время, чтобы этому научиться».

«Мне нужно попросить помощи в этой области».

«Сейчас я этого не знаю, но найду способ».

Это не искусственный позитивизм. Это превращение проблемы из «у меня нет способностей» в вопрос «чего мне не хватает?».

8. «Я такой человек» — не превращайте характер в тюрьму

«Я необщительный человек, такой уж я есть».

«У меня нет дисциплины, я не изменюсь».

«У меня сложный характер».

Такие фразы иногда становятся для человека готовым оправданием, чтобы не менять своё поведение.

Наличие устойчивых черт характера — естественно. Однако навыки, реакции и привычки человека могут со временем меняться.

Поэтому гораздо здоровее звучат такие формулировки:

«Сейчас я привык(ла) так реагировать».

«Я работаю над этой своей особенностью».

Такая формулировка гораздо здоровее.

«Я такой человек» ставит точку.

А «Я учусь» оставляет продолжение.

Изменение слов автоматически меняет жизнь?

Нет. Замена нескольких фраз не превратит человека в уверенную в себе личность за одну ночь.

Самооценка формируется под влиянием опыта детства, отношений, успехов и поражений, социальной среды и множества других факторов.

Но речь показывает одну важную вещь — как человек воспринимает себя.

Поэтому в следующий раз, когда вам захочется сказать «Я не справлюсь», попробуйте остановиться на секунду.

Возможно, ваша настоящая фраза:

«Я пока не знаю, как это сделать»

— должна звучать именно так.

Разница между этими двумя фразами может показаться небольшой. Но первая закрывает возможности, а вторая оставляет место для следующего шага.

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