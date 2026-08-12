8 фраз, снижающих вашу уверенность в себе: чем их заменить?
То, как человек разговаривает с другими, влияет на его репутацию. Но есть и ещё один важный момент: слова, которые мы ежедневно используем, могут влиять и на то, как мы думаем о себе.
Фразы вроде «Я просто...», «Я не справлюсь», «Я такой человек» иногда звучат как обычные слова. Но если они превращаются в постоянную привычку, человек может преуменьшать собственное мнение, обесценивать свои достижения или заранее закрывать для себя возможность измениться.
Речь не о том, чтобы жёстко контролировать каждое слово. Цель — сделать стиль общения с собой более осознанным.
1. «Я просто...» — не преуменьшайте свои мысли с самого начала
«Я просто хотел(а) спросить...»
«Можно я просто выскажу одну мысль...»
«Я просто хочу кое-что уточнить...»
Слово «просто» само по себе не всегда неправильно. Однако если человек использует его так, будто заранее извиняется за собственное мнение, убедительность речи может снижаться.
Достаточно говорить прямо:
«Я хочу кое-что уточнить».
Или: «У меня есть предложение».
Коротко, ясно и без лишних оправданий.
2. «Возможно», «может быть» — это не всегда признак неуверенности
Здесь есть важное различие.
Слова «возможно» и «может быть» сами по себе не вредны. В неопределённой ситуации их использование, наоборот, показывает объективность суждения.
Проблема возникает, когда человек, даже хорошо понимая свою позицию, каждый раз заранее обесценивает себя:
«Может быть, я ошибаюсь...»
«Я не уверен(а), но...»
«Наверное, это глупая мысль...»
В такой ситуации гораздо увереннее звучат фразы:
«На мой взгляд...»
«Исходя из моего опыта...»
«Я вижу эту ситуацию так...»
3. Не говорите «извините» за каждую фразу
Когда нужно извиниться, конечно, следует попросить прощения.
Вы допустили ошибку?
Вы кого-то обидели?
Вы нарушили обещание?
«Извините» — именно то слово, которое здесь нужно.
Но если человек начинает извиняться даже за само своё присутствие, ситуация меняется:
«Извините, у меня был вопрос...»
«Извините, что занял(а) ваше время...»
«Извините, можно я тоже выскажу своё мнение...»
В некоторых случаях это можно выразить так:
«Спасибо, что уделили мне время».
«Спасибо, что подождали».
«Я хочу кое-что уточнить».
Это и вежливо, и не унижает вас.
4. «Я недостаточно хорош(а)» — переходите от оценки к развитию
«Я недостаточно умён(а)».
«Я этого не заслуживаю».
«Есть много людей лучше меня».
В этих фразах человек оценивает не отдельный навык, а всю свою личность.
Гораздо конструктивнее будет сказать:
«Я пока недостаточно хорошо это знаю».
«Я нахожусь в процессе обучения».
«Мне нужно развивать свой опыт в этом направлении».
Мысль «Я ни на что не способен(на)» закрывает дверь.
А фраза «Я ещё учусь» оставляет дверь открытой.
5. Не обесценивайте своё достижение словами «Мне повезло»
Удача действительно может сыграть роль в успехе.
Познакомиться с нужным человеком в нужное время, столкнуться с благоприятной ситуацией на рынке или получить неожиданную возможность — всё это не нужно отрицать.
Однако если после каждого достижения повторять:
«Я ничего не сделал(а), мне просто повезло»,
это может привести к тому, что человек перестанет замечать собственные усилия.
Более правильный взгляд:
«Мне повезло, но я воспользовался(лась) этой возможностью».
Или: «Я много трудился(лась), чтобы добиться этого результата».
Признать успех — не значит хвастаться.
6. «Во всём виноват(а) я» — не путайте вину с ответственностью
Брать на себя ответственность за каждую проблему — не значит быть ответственным человеком.
Отношения испортились?
Проект не сработал?
Кто-то расстроился?
Не всегда один человек бывает виноват на 100 процентов.
Вместо «Во всём виноват(а) я» гораздо полезнее спросить:
«За какую часть этой ситуации отвечаю я?»
Так человек признаёт собственную ошибку, но не берёт на себя ответственность за других.
7. «Я не справлюсь» — не выносите приговор, конкретно назовите проблему
В фразе «Я не справлюсь с этим» дверь закрыта.
Но в реальности часто всё иначе:
не хватает времени, знаний или опыта, либо нужна помощь.
Тогда мысль можно сформулировать точнее:
«Мне нужно время, чтобы этому научиться».
«Мне нужно попросить помощи в этой области».
«Сейчас я этого не знаю, но найду способ».
Это не искусственный позитивизм. Это превращение проблемы из «у меня нет способностей» в вопрос «чего мне не хватает?».
8. «Я такой человек» — не превращайте характер в тюрьму
«Я необщительный человек, такой уж я есть».
«У меня нет дисциплины, я не изменюсь».
«У меня сложный характер».
Такие фразы иногда становятся для человека готовым оправданием, чтобы не менять своё поведение.
Наличие устойчивых черт характера — естественно. Однако навыки, реакции и привычки человека могут со временем меняться.
Поэтому гораздо здоровее звучат такие формулировки:
«Сейчас я привык(ла) так реагировать».
«Я работаю над этой своей особенностью».
Такая формулировка гораздо здоровее.
«Я такой человек» ставит точку.
А «Я учусь» оставляет продолжение.
Изменение слов автоматически меняет жизнь?
Нет. Замена нескольких фраз не превратит человека в уверенную в себе личность за одну ночь.
Самооценка формируется под влиянием опыта детства, отношений, успехов и поражений, социальной среды и множества других факторов.
Но речь показывает одну важную вещь — как человек воспринимает себя.
Поэтому в следующий раз, когда вам захочется сказать «Я не справлюсь», попробуйте остановиться на секунду.
Возможно, ваша настоящая фраза:
«Я пока не знаю, как это сделать»
— должна звучать именно так.
Разница между этими двумя фразами может показаться небольшой. Но первая закрывает возможности, а вторая оставляет место для следующего шага.
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