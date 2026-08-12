Смартфон Fairphone 6+ попал на фото, а его характеристики раскрыты

Согласно первым рендерам, опубликованным НевМобиле, бренд, известный самой высокой ремонтопригодностью на рынке и длительной программной поддержкой, готовится представить своё следующее устройство. Хотя многие ожидали прямого перехода к следующему поколению, компания планирует выпустить модель Fairphone 6+. Ожидается, что устройство получит небольшие, но важные улучшения по сравнению с предшественником. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, новый смартфон почти не отличается внешне от Fairphone 6, выпущенного в прошлом году. В частности, популярная модульная задняя панель, позволяющая использовать различные аксессуары, осталась без изменений. Размеры смартфона составляют 157 кс 73 кс 9,6 мм, а вес — 191 г, что указывает на совместимость модулей с устройствами предыдущего поколения.

Дисплей и основные технические изменения

Устройство оснащено 6,31-дюймовым экраном с разрешением 1116п. Кроме того, дисплей поддерживает переменную частоту обновления от 10 до 120 Hz и защищён прочным стеклом Горилла Гласс 7и. Это обеспечивает более плавное изображение и устойчивость к внешним воздействиям.

Производительность смартфона заметно выросла. Если базовая модель оснащена процессором Snapdragon 7с Ген 3, то новый Fairphone 6+ получит более современный чип Snapdragon 7с Ген 4. Несмотря на сложности на мировом рынке полупроводников, объём оперативной памяти увеличен с 8 GB до 12 GB, а встроенное хранилище, как и прежде, составляет 256 GB.

Аккумулятор, цена и перспективы на рынке

Согласно техническому анализу, аккумулятор ёмкостью 4415 mAh и основные камеры остались без изменений по сравнению с предыдущей моделью. Фактически новое устройство отличается только обновлённым процессором и увеличенным объёмом оперативной памяти. Однако эти обновления повлияли и на цену.

Сообщается, что Fairphone 6 поступил в продажу по стартовой цене 600 евро, тогда как его преемник Fairphone 6+ оценивается в 650 евро. Несмотря на высокую цену и незначительные изменения, смартфоны этой серии продолжают привлекать покупателей экологичностью, простотой самостоятельного ремонта и длительной программной поддержкой.