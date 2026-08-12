Хетчбек Аион УТ: новый китайский электромобиль готовится покорить Европу

·47·Авто
Хетчбек Аион УТ: новый китайский электромобиль готовится покорить Европу

Китайский бренд Аион представил новый электромобиль Аион УТ, стремясь укрепить свои позиции на европейском рынке. По данным Иксбт.ком, этот хетчбек благодаря доступной цене и современным характеристикам, как ожидается, составит серьезную конкуренцию таким популярным моделям, как Volkswagen ИД 3 и МГ 4 EV. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Новинка марки Аион, принадлежащей компании GAC, впервые поступит в продажу в дилерских центрах в октябре. Установленная стартовая цена ниже 30 тысяч фунтов стерлингов наверняка привлечет внимание покупателей.

Технические характеристики и запас хода

Аион УТ оснащен передним электродвигателем мощностью 204 л. с. Благодаря этому автомобиль разгоняется с нуля до 100 км/ч за 7,3 секунды.

На одном заряде электромобиль способен проехать 268 миль. Кроме того, зарядка аккумулятора на станциях быстрой зарядки с 30% до 80% занимает всего 24 минуты.

Дизайн и комфорт салона

Спроектированный в итальянском Милане Аион УТ, несмотря на компактные размеры, отличается просторным салоном. С учетом требований китайских покупателей он немного длиннее и шире модели Volkswagen ИД 3.

Интерьер автомобиля оснащен современными цифровыми технологиями: в нем установлены центральный сенсорный экран диагональю 14,6 дюйма и 8,8-дюймовая приборная панель. Производитель подчеркивает использование качественных материалов, включая пластиковые элементы с оригинальным дизайном, напоминающим кожаную прострочку и отделку из углеродного волокна.

Аион УТ предлагается покупателям в одной комплектации, но для него доступен пакет дополнительных опций. В него входят передние сиденья с подогревом и вентиляцией, панорамная стеклянная крыша и электропривод двери багажника. Инженеры адаптировали шасси автомобиля к европейским дорогам, в частности к особенностям британского асфальта, перенастроив пружины и амортизаторы.

Aion UTЭлектромобильКитайские АвтомобилиGACНовый Хетчбек
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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