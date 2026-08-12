Выяснилось, что Чуви ввела покупателей в заблуждение в новом ноутбуке

Популярного китайского производителя техники Чуви вновь обвинили в предоставлении покупателям недостоверной информации. На этот раз ситуация не приобрела столь острого характера, как в случае с заменой процессоров, однако несоответствие заявленных характеристик устройства его реальным возможностям вызвало возмущение специалистов. По данным иксбт.ком, речь идет о новой модели УниБук. Об этом Иксбт.ком сообщает сообщает.

Расхождения в характеристиках дисплея

Специалисты издания НотебукЧек протестировали новый мобильный компьютер УниБук, работающий на платформе Intel Вилдкат Лаке. Производитель заявлял, что модель оснащена ИПС-экраном со 100-процентным покрытием цветового пространства сРГБ. Однако лабораторные испытания показали, что качество используемой матрицы значительно ниже: она обеспечивает лишь около 60 процентов цветового охвата.

Хотя для ноутбука бюджетного класса этот недостаток не является критическим, тот факт, что компания предоставила покупателям ложную информацию, вызвал серьезные нарекания. По мнению экспертов, намеренное завышение технических характеристик нарушает права потребителей и наносит ущерб репутации бренда.

Основные возможности ноутбука УниБук

Помимо выявленного недостатка, этот компьютер обладает рядом особенностей. В частности:

Устройство оснащено пятиъядерным процессором Intel Коре 3 304.

Объем оперативной памяти составляет 8 GB.

Цена ноутбука составляет всего 450 долларов США.

Модель отличается высоким уровнем автономности.

В целом этот мобильный компьютер имеет цену, соответствующую его скромной производительности. Однако ограниченные возможности процессора и объем оперативной памяти показывают, что устройство не предназначено для выполнения ресурсоемких задач.

Согласно информации НотебукЧек о сложившейся ситуации, производитель попытался внести изменения в официальные характеристики. Тем не менее на официальном сайте по-прежнему не хватает точных и полных сведений по этому вопросу. Эксперты рекомендуют покупателям перед приобретением бюджетных гаджетов ознакомиться с независимыми обзорами и результатами тестов.