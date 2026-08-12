Выяснилось, что Чуви ввела покупателей в заблуждение в новом ноутбуке

·63·Технологии
Выяснилось, что Чуви ввела покупателей в заблуждение в новом ноутбуке

Популярного китайского производителя техники Чуви вновь обвинили в предоставлении покупателям недостоверной информации. На этот раз ситуация не приобрела столь острого характера, как в случае с заменой процессоров, однако несоответствие заявленных характеристик устройства его реальным возможностям вызвало возмущение специалистов. По данным иксбт.ком, речь идет о новой модели УниБук. Об этом Иксбт.ком сообщает сообщает.

Расхождения в характеристиках дисплея

Специалисты издания НотебукЧек протестировали новый мобильный компьютер УниБук, работающий на платформе Intel Вилдкат Лаке. Производитель заявлял, что модель оснащена ИПС-экраном со 100-процентным покрытием цветового пространства сРГБ. Однако лабораторные испытания показали, что качество используемой матрицы значительно ниже: она обеспечивает лишь около 60 процентов цветового охвата.

Хотя для ноутбука бюджетного класса этот недостаток не является критическим, тот факт, что компания предоставила покупателям ложную информацию, вызвал серьезные нарекания. По мнению экспертов, намеренное завышение технических характеристик нарушает права потребителей и наносит ущерб репутации бренда.

Основные возможности ноутбука УниБук

Помимо выявленного недостатка, этот компьютер обладает рядом особенностей. В частности:

  • Устройство оснащено пятиъядерным процессором Intel Коре 3 304.
  • Объем оперативной памяти составляет 8 GB.
  • Цена ноутбука составляет всего 450 долларов США.
  • Модель отличается высоким уровнем автономности.
В целом этот мобильный компьютер имеет цену, соответствующую его скромной производительности. Однако ограниченные возможности процессора и объем оперативной памяти показывают, что устройство не предназначено для выполнения ресурсоемких задач.

Согласно информации НотебукЧек о сложившейся ситуации, производитель попытался внести изменения в официальные характеристики. Тем не менее на официальном сайте по-прежнему не хватает точных и полных сведений по этому вопросу. Эксперты рекомендуют покупателям перед приобретением бюджетных гаджетов ознакомиться с независимыми обзорами и результатами тестов.

ChuwiUniBookНоутбукиIntelТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

NASA пригласило Индию создать лунную базуNASA пригласило Индию создать лунную базуСегодня, 08:22Смартфон Fairphone 6+ попал на фото, а его характеристики раскрытыСмартфон Fairphone 6+ попал на фото, а его характеристики раскрытыСегодня, 05:56К компактному компьютеру Стеам Мачине подключили мощную Radeon RX 9070 КсТК компактному компьютеру Стеам Мачине подключили мощную Radeon RX 9070 КсТСегодня, 05:24OpenAI выкупила у сотрудников акции почти на 7 миллиардов долларовOpenAI выкупила у сотрудников акции почти на 7 миллиардов долларовСегодня, 04:59Microsoft резко повысила цены на лицензии WindowsMicrosoft резко повысила цены на лицензии WindowsСегодня, 04:28Раскрыты фотографии загадочного смартфона Microsoft до покупки НокиаРаскрыты фотографии загадочного смартфона Microsoft до покупки НокиаСегодня, 03:57
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей