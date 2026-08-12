Jaguar официально показал салон нового электромобиля Тйпе 01

Известный британский бренд Jaguar представил публике дизайн интерьера своего совершенно нового четырёхместного электрического автомобиля класса гран-туризмо Тйпе 01. Эти изображения, опубликованные накануне полноценной презентации, которая состоится в октябре, знаменуют начало перерождения компании в полностью электрифицированный люксовый бренд. Как сообщает издание Autocar, прототипы этой модели ранее неоднократно замечали во время испытаний, однако салон впервые показали без камуфляжа. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Интерьер нового электромобиля создан под влиянием весьма неоднозначного концепта Тйпе 00, который представители компании описывают как «концепт-кар, перенесённый в серийное производство». Одной из наиболее примечательных особенностей салона стала огромная «центральная консоль», проходящая по всей длине кабины между передними и задними сиденьями. Jaguar называет этот элемент произведением искусства и подчёркивает, что он разделяет салон на четыре отдельные зоны, каждая из которых оснащена собственным сиденьем.

Скрытые технологии и минимализм

Опубликованные изображения подтверждают, что Тйпе 01 получил низкую посадку кузова, покатую линию крыши и панорамное остекление. Посадка водителя выполнена низкой, а передняя панель лишена ненужных деталей. Перед водителем расположен крупный цифровой информационный дисплей, однако традиционных кнопок практически нет — за исключением небольшого сенсорного пульта, встроенного в центральную консоль для управления климатической и мультимедийной системами.

Компания называет это решение «технологиями, скрываемыми по требованию», которые непосредственно интегрированы в архитектуру автомобиля. Между зонами водителя и переднего пассажира также предусмотрена чёткая граница. Повторение узоров интерьера в верхней части капота призвано подчеркнуть гармонию внешнего и внутреннего дизайна.

Отказ от традиционного заднего стекла

Ещё одним важным конструктивным изменением стало отсутствие традиционного заднего стекла. Как и электромобиль Polestar 4, Тйпе 01 будет выпускаться без заднего стекла, а его место займёт цифровая камера заднего вида. Однако, в отличие от привычных решений, экран, на который выводится изображение с камеры, расположен в нижней части передней панели на уровне боковых окон.

В отделке салона использованы травертин и богатые фактуры тканей ручной работы. Латунные элементы на центральной консоли и верхней части дверей, а также рельефный логотип Jaguar леапер на дверях ещё раз подчёркивают высокий премиальный статус автомобиля.