Jaguar официально показал салон нового электромобиля Тйпе 01

·50·Авто
Jaguar официально показал салон нового электромобиля Тйпе 01

Известный британский бренд Jaguar представил публике дизайн интерьера своего совершенно нового четырёхместного электрического автомобиля класса гран-туризмо Тйпе 01. Эти изображения, опубликованные накануне полноценной презентации, которая состоится в октябре, знаменуют начало перерождения компании в полностью электрифицированный люксовый бренд. Как сообщает издание Autocar, прототипы этой модели ранее неоднократно замечали во время испытаний, однако салон впервые показали без камуфляжа. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Интерьер нового электромобиля создан под влиянием весьма неоднозначного концепта Тйпе 00, который представители компании описывают как «концепт-кар, перенесённый в серийное производство». Одной из наиболее примечательных особенностей салона стала огромная «центральная консоль», проходящая по всей длине кабины между передними и задними сиденьями. Jaguar называет этот элемент произведением искусства и подчёркивает, что он разделяет салон на четыре отдельные зоны, каждая из которых оснащена собственным сиденьем.

Скрытые технологии и минимализм

Опубликованные изображения подтверждают, что Тйпе 01 получил низкую посадку кузова, покатую линию крыши и панорамное остекление. Посадка водителя выполнена низкой, а передняя панель лишена ненужных деталей. Перед водителем расположен крупный цифровой информационный дисплей, однако традиционных кнопок практически нет — за исключением небольшого сенсорного пульта, встроенного в центральную консоль для управления климатической и мультимедийной системами.

Компания называет это решение «технологиями, скрываемыми по требованию», которые непосредственно интегрированы в архитектуру автомобиля. Между зонами водителя и переднего пассажира также предусмотрена чёткая граница. Повторение узоров интерьера в верхней части капота призвано подчеркнуть гармонию внешнего и внутреннего дизайна.

Отказ от традиционного заднего стекла

Ещё одним важным конструктивным изменением стало отсутствие традиционного заднего стекла. Как и электромобиль Polestar 4, Тйпе 01 будет выпускаться без заднего стекла, а его место займёт цифровая камера заднего вида. Однако, в отличие от привычных решений, экран, на который выводится изображение с камеры, расположен в нижней части передней панели на уровне боковых окон.

В отделке салона использованы травертин и богатые фактуры тканей ручной работы. Латунные элементы на центральной консоли и верхней части дверей, а также рельефный логотип Jaguar леапер на дверях ещё раз подчёркивают высокий премиальный статус автомобиля.

JaguarЭлектромобильАвтоновостиГран-ТуризмоПремиум-Авто
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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