Каковы шансы «Пакстакор» в Элитной Лиге чемпионов АФК? Главный тренер соперника признал

В рамках отборочного этапа Элитной Лиги чемпионов Азии ташкентский клуб «Пакстакор» на своем поле принимал иорданскую команду «Ал Хусайн» и одержал уверенную крупную победу со счетом 3:0. На традиционной пресс-конференции после этого важного матча главный тренер гостей Ахмад Хайил Иброхим ответил на вопросы журналистов, рассказав об истинных причинах поражения и тактических деталях.

«Отсутствие игровой практики и небольшие ошибки решили исход матча»

По словам наставника иорданского клуба, длительное отсутствие официальных матчей, а также процесс адаптации недавно присоединившихся к команде футболистов напрямую повлияли на результат игры:

«На вчерашней предматчевой пресс-конференции я отдельно говорил об отсутствии игровой практики. С мая мы не провели ни одного официального матча. Кроме того, с момента присоединения новых футболистов к нашей команде не прошло и недели. Сегодня эти факторы заметно сказались на нас. Сейчас мы находимся в процессе подготовки к новому сезону, тогда как «Пакстакор» уже прошел половину чемпионата и находится в очень хорошей спортивной форме. Исход матча решили небольшие ошибки на поле — «Пакстакор» эффективно воспользовался допущенными нами ошибками. Поздравляю соперника с заслуженной победой», — сказал Ахмад Хайил Иброхим.

Вопросы и ответы на пресс-конференции: логика тактики и замен

— После того как ваша команда пропустила третий гол, вы сразу сделали три замены. Не было бы правильнее провести эти замены еще в начале второго тайма?

— Как я уже говорил, в составе были новые футболисты, которые только присоединились к нашей команде. Считаю хорошим показателем и результатом уже сам факт того, что они провели 45 минут на поле в таком высокотемповом матче. В футболе ошибки случаются постоянно.

— Сегодня «Ал Хусайн» практически не создал опасных моментов. В чем главная причина? На самом деле ваша команда была способна играть гораздо лучше и содержательнее...

— Основная проблема в том, что мы еще не начали новый сезон. Хотя с июня участвуем в сборах, официальной игровой практики у нас вообще не было. «Пакстакор» же уже находится в середине сезона и на высоком уровне готовности. Учитывая все это, мы начали матч по оборонительной тактической схеме 5-4-1. После пропущенных голов нам пришлось вынужденно изменить свой стиль.

— Как вы оцениваете шансы «Пакстакор» в Лиге чемпионов Азии? Что в Иордании знают о «Пакстакор»?

— В составе «Пакстакор» очень много высококлассных и техничных футболистов. Думаю, они смогут очень успешно и достойно выступить в турнире Элитной Лиги чемпионов Азии.

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