Раскрыты фотографии загадочного смартфона Microsoft до покупки Нокиа

Более десяти лет назад мобильный рынок мог измениться и стать совершенно не таким, каким мы видим его сегодня. Как сообщает иксбт.ком, в интернете появились уникальные фотографии прототипа Microsoft Surface Фоне, ранее нигде не публиковавшиеся. Этот гаджет разработали до того, как компания приобрела бренд Нокиа, и он вызвал большой интерес у энтузиастов технологий. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Согласно распространённой информации, полученный прототип относится к 2013 или 2014 году и работает на предрелизной сборке операционной системы Windows Фоне 8.1, считавшейся передовой для того времени. По техническим характеристикам он уступал современным флагманам, однако обладал продуманным для своего времени дизайном.

Неизвестный процессор и простой дизайн

Судя по фотографиям, загадочный смартфон получил довольно сдержанный и лаконичный внешний вид. В его основе находились неизвестный процессор Qualcomm (СоК), дисплей формата ХД с разрешением 720п и единственный основной модуль камеры. Ожидалось, что эти дизайнерские решения позднее найдут отражение и в других устройствах, выпущенных Microsoft.

По словам специалистов, работа над этой моделью была прекращена именно в 2014 году, после того как Microsoft приобрела мобильный бизнес Нокиа. Корпорация решила сосредоточить внимание на устройствах Лумиа под брендом Нокиа, и в итоге перспективный проект Surface Фоне был закрыт.

Неудачные попытки на мобильном рынке

Общая неудача платформы Windows Фоне и её неспособность отвечать требованиям рынка — известная история. Несмотря на это, Microsoft позднее вновь попыталась выйти на рынок мобильных устройств. В частности, компания представила складной гаджет с двумя экранами Surface Дуо, однако этот проект также не достиг ожидаемого коммерческого успеха.

В настоящее время нет точной информации о том, планирует ли руководство Microsoft в будущем вновь выйти на рынок смартфонов. Вопросы по этому поводу остаются лишь на уровне предположений. Однако просочившиеся в сеть фотографии прототипа наглядно показывают, какими были амбиции гиганта в прошлом и его скрытые планы в мобильной сфере.