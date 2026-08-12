Роль Каннаваро, «спад» и новый легионер: Достонбек Хамдамов откровенно ответил на вопросы

·168·Спорт
Роль Каннаваро, «спад» и новый легионер: Достонбек Хамдамов откровенно ответил на вопросы

«Пахтакор», разгромивший иорданский клуб «Аль-Хусейн» со счётом 3:0 в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов Азии — Элита, завоевал путёвку в групповой этап Элитной Лиги чемпионов Азии. На пресс-конференции, состоявшейся после этой яркой и важной победы, приняли участие главный тренер «львов» Эмилиано Карас и лучший игрок матча, автор дубля Достонбек Хамдамов, которые подробно ответили на вопросы журналистов.

Эмилиано Карас: «В Суперлиге соперники играют против нас с 200-процентной отдачей»

Наставник ташкентского клуба отметил, что полностью удовлетворён игрой команды, а также высказался о результатах в Суперлиге и психологическом состоянии футболистов:

«Эмоции исключительно положительные. Сегодня мы полностью контролировали игру. Конечно, нам хотелось забить ещё больше, но самое главное — мы не пропустили и создали достаточно опасных моментов. Вся команда очень хорошо проявила себя на поле. Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков», — сказал тренер.

На вопрос журналистов о том, почему «Пахтакор» не может показывать столь яркую игру во внутреннем чемпионате, Карас ответил:

«Мы тоже много думаем именно об этом и постоянно работаем над психологическим состоянием ребят. Футболисты должны получать удовольствие от игры, выходя на поле. По ходу сезона мы потеряли много очков. Надеюсь, сегодняшняя крупная победа придаст команде ещё больше уверенности. Каждый футболист обязан показывать свой максимум. Теперь сосредоточимся на следующих матчах. Не стоит забывать, что каждый соперник в Суперлиге выходит на поле против «Пахтакора» с 200% сил и мотивации. А наша цель одна — побеждать в каждом матче».

Достонбек Хамдамов: о «спаде» в карьере, доверии Каннаваро и новом легионере

Достонбек Хамдамов, оформивший дубль в матче и признанный его лучшим игроком, откровенно ответил на критические вопросы о своей карьере в сборной и спортивной форме:

— До возвращения в сборную в вашей карьере, казалось, наблюдался спад. После отборочного турнира ЧМ вы показываете яркую игру. Насколько велика в этом заслуга Фабио Каннаваро?

— Я не совсем согласен с мнением, что в моей карьере был спад. На тренировках я всегда выкладываюсь на максимум, чтобы помочь своей команде. В определённой степени мой стиль игры на поле, возможно, не соответствовал тактике предыдущих тренеров. А Каннаваро поверил в меня и вызвал в сборную. Я старался оправдать это доверие. Даже если в прошлых сезонах и наблюдался определённый спад, в итоге это стало для меня полезным опытом.

— Как вы оцениваете сегодняшнюю спортивную форму нового нападающего Аймана Хуссейна?

— Сам Айман открыто признал, что пока не находится в своей оптимальной форме. Сегодня он провёл на поле 75 минут и показал полезную игру. Сейчас в нашем составе есть два сильных нападающих. Надеюсь, с каждым матчем Айман будет восстанавливать свою спортивную форму. До сих пор он тренировался индивидуально, однако разница между индивидуальными занятиями и игровой практикой в официальных матчах очень велика.

— «Пахтакор» в текущем сезоне ещё не обыгрывал соперников со счётом 3:0. Неужели соперник был настолько слаб?

— Неправильно негативно высказываться о сопернике. То, что «Аль-Хусейн» ещё не начал свой чемпионат и включил в состав 9 новых футболистов, сыграло против них. Но самое главное — сегодня наши ребята просто «летали» по полю!

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ПахтакорДостонбек ХамдамовЭмилиано КарасКаннавароАль-Хусейн
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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