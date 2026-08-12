OpenAI выкупила у сотрудников акции почти на 7 миллиардов долларов

Компания OpenAI, являющаяся одним из лидеров в сфере искусственного интеллекта, выкупила у своих нынешних и бывших сотрудников акции почти на 7 миллиардов долларов. Как сообщает Bloomberg, эта крупная финансовая операция была проведена исходя из общей оценки компании в 852 миллиарда долларов, что позволило сотрудникам конвертировать свой капитал в наличные, не дожидаясь IPO. Об этом сообщает .

Как сообщается, в рамках этой сделки внешние инвесторы не привлекались, а OpenAI приобрела акции непосредственно за собственные средства. Оценка компании сохранилась на уровне последнего финансового раунда. В марте этого года OpenAI завершила привлечение финансирования на сумму 122 миллиарда долларов и достигла показателя пост-моней валуатион в 852 миллиарда долларов.

Резкие изменения финансовых показателей

Эта сделка существенно отличается от аналогичных операций прошлых лет. Например, в 2025 году сотрудники продавали свои акции внешним инвесторам, а стоимость компании тогда оценивалась в 500 миллиардов долларов. Всего за 10 месяцев этот показатель достиг 852 миллиардов долларов, и на этот раз компания обеспечила сотрудникам ликвидность за счёт собственных средств.

По мнению экспертов, такие шаги играют важную роль в удержании и мотивации наиболее талантливых специалистов на стремительно развивающемся технологическом рынке. Массовая продажа акций открывает сотрудникам возможность напрямую и оперативно получить материальную выгоду от успеха компании.

Будущие планы и перспективы выхода на биржу

Проведение такого внутреннего обмена акциями до выхода на открытый рынок также является для OpenAI стратегическим шагом. Руководство компании стремится обеспечить финансовую стабильность сотрудников до официального выхода на биржу (IPO) и частично зафиксировать стоимость акций.

Проведение создателями ChatGPT столь крупных финансовых операций показывает, насколько высок уровень притока капитала на рынке искусственного интеллекта. Резкий рост стоимости OpenAI за короткий срок усиливает конкуренцию между мировыми технологическими гигантами и подтверждает укрепление доверия инвесторов к отрасли.