Microsoft резко повысила цены на лицензии Windows

Всемирно известная корпорация Microsoft сделала очередной важный шаг, влияющий на рынок персональных компьютеров, повысив цены на лицензии операционной системы Windows значительно сильнее, чем обычно. В ближайшем будущем это неизбежно отразится на стоимости готовых компьютеров и ноутбуков по всему миру. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным, распространённым изданием УДН, технологический гигант ежегодно повышал лицензионные сборы за Windows для ОЭМ-производителей на определённую величину. Однако в отличие от обычной практики нынешняя ценовая политика вышла за рамки простой индексации на несколько процентов: стоимость выросла сразу на 7–10%. На фоне общей инфляции на рынке это оценивается как заметный скачок.

Цепочка роста цен на рынке компьютеров

Одно из первых сообщений об этом повышении цен опубликовала в своём блоге компания Фрамеворк, производитель модульных ноутбуков. По словам производителя, итоговая стоимость устройств нового поколения Фрамеворк Лаптоп 13 Pro включает несколько факторов подорожания.

К ним относятся ожидаемое в ближайшее время повышение цен на процессоры Intel Core Ultra Сериес 3, рост стоимости оперативной и постоянной памяти, а главное — увеличение цены лицензии на операционную систему Microsoft. В результате наблюдается общий рост себестоимости комплектующих.

Последствия для потребителей

По мнению экспертов, такое повышение стоимости лицензий станет дополнительным фактором дальнейшего роста цен на рынке персональных компьютеров. В то время как аппаратные компоненты («железо») в последнее время дорожают, увеличение стоимости программного обеспечения окажет на покупателей ещё более ощутимое давление.

Особенно ожидается рост цен на ноутбуки бюджетного и среднего сегментов, а также готовые настольные компьютеры. В конечном итоге это затруднит покупку техники для потребителей и, несомненно, повлияет на динамику всего рынка.