К компактному компьютеру Стеам Мачине подключили мощную Radeon RX 9070 КсТ

Компьютер Валве Стеам Мачине обычно не может похвастаться высокой производительностью, однако пользователи находят способы кардинально его модернизировать. По данным иксбт.ком, пользователь Reddit с ником Ларге_Кустомер_3840 значительно усилил устройство, превратив его в настоящую игровую машину. Главным обновлением стала современная флагманская разработка AMD — дискретная видеокарта Radeon RX 9070 КсТ. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Эта видеокарта во много раз превосходит решение, установленное в оригинальном устройстве, и считается одной из самых мощных моделей текущего поколения. Разумеется, разместить такую крупную плату внутри компактного корпуса невозможно, поэтому видеокарту подключили через интерфейс Окулинк с помощью внешней док-станции. Изначально в компьютере Стеам Мачине нет ни порта Окулинк, ни простого способа вывести его наружу.

Как модифицировали систему

При этом в устройстве есть внутренний слот SSD с интерфейсом PCIe 4.0. Установка адаптера НВМе-то-Окулинк позволила получить необходимый разъём. Поскольку в компьютере предусмотрен только один слот для накопителя, такое решение лишает систему возможности штатно использовать SSD. Для решения проблемы автору пришлось подключить флеш-накопитель через USB-C с помощью дополнительного адаптера.

Хотя технически этот процесс не слишком сложен, он превращает небольшой компьютер в громоздкую систему с множеством компонентов на столе. Дело в том, что самой видеокарте требуется отдельный блок питания. В итоге на столе пользователя появились отдельно стоящие Стеам Мачине и док-станция, состоящая из видеокарты и блока питания. В ходе первых тестов игра Кримсон Десерт показала результат свыше 100 к\/с.

Программное обеспечение и другие эксперименты

Интересно, что специальная настройка операционной системы СтеамОС не потребовалась: система сразу распознала видеокарту и активировала её в качестве основного GPU. Однако специалисты отмечают, что из-за жёсткого ограничения лимита мощности процессора Стеам Мачине Radeon RX 9070 КсТ в такой связке может работать не на полной мощности. Поэтому собрать мини-ПК с аналогичными характеристиками может быть гораздо удобнее.

Примечательно и то, что другой пользователь, течмагнет, разработал специальный водоблок для своего компьютера Стеам Мачине. Это позволило снизить температуру под нагрузкой на 20–30 градусов, хотя полностью разогнать устройство по-прежнему невозможно. Такие эксперименты показывают высокий интерес геймеров.