Аншлаг у «Арсенала»: лондонцы готовятся взять реванш у «Сити»!

·0·Спорт
Аншлаг у «Арсенала»: лондонцы готовятся взять реванш у «Сити»!

16 августа в Англии новый футбольный сезон традиционно официально стартует матчем за Суперкубок Англии (Community Shield). Действующий чемпион страны «Арсенал» и обладатель Кубка Англии «Манчестер Сити» выйдут на поле за первый трофей сезона.

Примечательно, что на этот раз принципиальное противостояние пройдет не на великолепном лондонском стадионе «Уэмбли», а на легендарной арене в столице Уэльса — городе Кардиффе.

«Сити» не смог продать билеты: преимущество в Кардиффе — 75/25

Как сообщает авторитетное издание Football Ground Guide, руководство «Манчестер Сити» не смогло полностью реализовать квоту билетов, выделенную его болельщикам на матч за Суперкубок. После того как нереализованные манчестерцами билеты поступили в повторную продажу, их моментально раскупили преданные поклонники «Арсенала».

В результате на трибунах рассчитанного почти на 74 тысячи зрителей стадиона «Миллениум» (Principality) в Кардиффе соотношение болельщиков сложилось в пользу «Арсенала» — 75/25 процентов:

  • Болельщики «Арсенала»: около 55 000 человек;

  • Болельщики «Манчестер Сити»: около 18 500 человек.

По словам футбольных экспертов, лондонские болельщики, продолжая празднование чемпионства прошлого сезона, создадут в Уэльсе для «Арсенала» не гостевую, а практически домашнюю — непринужденную и горячую — атмосферу.

Жажда реванша и перенос из-за концерта The Weeknd

Еще одной важной причиной массового приезда лондонских зрителей в Кардифф является желание взять реванш. В прошлом сезоне в финале Кубка английской лиги «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» со счетом 2:0 и завоевал трофей. Теперь фанаты «канониров» намерены помочь команде достойно ответить на то болезненное поражение.

Для справки: матч за Суперкубок Англии впервые с 2006 года пройдет на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. На этот раз причиной переноса игры с «Уэмбли» стало то, что в эти дни на главной арене Лондона запланированы масштабные концерты известного певца The Weeknd'нинг в рамках тура «After Hours til Dawn».

Оставляйте свое мнение в разделе комментариев и делитесь статьей со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Редкое событие: Эрлинг Ксоланд за один раз установил 4 рекорда Гиннесса!Редкое событие: Эрлинг Ксоланд за один раз установил 4 рекорда Гиннесса!Сегодня, 09:35РБ Лейпциг подписывает двух футболистов «Страсбура»РБ Лейпциг подписывает двух футболистов «Страсбура»Сегодня, 09:18Родри пытается уйти из «Манчестер Сити» и хочет присоединиться к «Барселоне»Родри пытается уйти из «Манчестер Сити» и хочет присоединиться к «Барселоне»Сегодня, 09:17Ислом Исмоилов рассказал о крупной победе над «Андиджон»Ислом Исмоилов рассказал о крупной победе над «Андиджон»Сегодня, 09:15Болезненное поражение: что сказал Мирджалол Косимов после матча в Буксоро?Болезненное поражение: что сказал Мирджалол Косимов после матча в Буксоро?Сегодня, 09:07«Вы мелкие люди»: вражда между Мерабом и Умаром вышла на новый уровень«Вы мелкие люди»: вражда между Мерабом и Умаром вышла на новый уровеньСегодня, 08:16
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова