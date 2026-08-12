Митре 2026 йилги Коммунитй Шиелд учун янги Ултимах Pro тўпини тақдим этди
Sport анжомлари ишлаб чиқарувчи машҳур Митре компанияси 2026 йилги Англия Суперкубоги — Коммунитй Шиелд учрашуви учун махсус тайёрланган Ултимах Pro расмий ўйин тўпини расман намойиш қилди. Ушбу анъанавий мавсумолди беллашувида мамлакат кубоги соҳиби Манчестер Сити ҳамда Премер-лига чемпиони Арсенал жамоалари ўзаро куч синашади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур учрашув жорий йилнинг 16 август якшанба кунига белгиланган. Ўйиннинг ўтказилиш жойи ҳам эътиборга молик: Вемблей стадиони бандлиги сабабли, Англия Суперкубоги баҳси сўнгги 20 йил ичида илк бор Англия ҳудудидан ташқарида, Кардифф шаҳридаги Принципалитй стадионида бўлиб ўтади.
Янги тўп дизайни ва унинг рамзий маъносиАнглия футбол ассоциациясининг расмий тўп ҳамкори бўлган Митре янги маҳсулотни яратишда мухлисларнинг бирдамлиги ва янги мавсум олдидаги ҳаяжонини акс эттиришга ҳаракат қилган. Тўп дизайнида мухлисларнинг қўшма овози ва муҳитини ифодаловчи товуш тўлқини графикаси ҳамда ёрқин ранглардан фойдаланилган.
Маълум қилинишича, ҳар бир панелдан тарқалиб турувчи оқимли графикалар минглаб ишқибозларнинг бирлашув энергиясини кўрсатади. Ўз навбатида, рангларнинг уйғунлашуви янги тусларни ҳосил қилган бўлса, Дельта белгиларидаги мукаммал кумуш рангли деталлар бевосита Коммунитй Шиелд кубогининг ўзини эслатиб юборади.
Технологик хусусиятлар ва мутахассислар фикриМитре бренд менежери Алекс Робертснинг таъкидлашича, Коммунитй Шиелд ҳар доим футбол календаридаги ўзига хос ва такрорланмас воқеа бўлиб келган. Унинг сўзларига кўра, компания футболнинг қайтишини билдирувчи ушбу лаҳзага муносиб ва юқори даражадаги ўйин тўпини тақдим этишни мақсад қилган.
Ултимах Pro нафақат ташқи кўриниши, балки илғор технологиялари билан ҳам ажралиб туради. Тўп Hypeрфлов ботиқ эгри чизиқлари туфайли парвоз барқарорлигига эга бўлиб, ҳаво қаршилигини камайтиради. Шунингдек, Hypeрфоам ўрта қатлами ўйинчиларга тўпни бошқаришда сезгирлик ва қулайлик тақдим этади.
Англия футбол ассоциациясининг ҳамкорлик бўйича раҳбари Сара Кендалл ҳам Митре жамоасининг ишини юқори баҳолаб, янги тўп мавсумнинг илк йирик воқеаларидан бири бўлган Кардифдаги ўйин кўркига кўрк қўшишини қайд этди.
…