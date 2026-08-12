Митре 2026 йилги Коммунитй Шиелд учун янги Ултимах Pro тўпини тақдим этди

·0·Спорт
Митре 2026 йилги Коммунитй Шиелд учун янги Ултимах Pro тўпини тақдим этди

Sport анжомлари ишлаб чиқарувчи машҳур Митре компанияси 2026 йилги Англия Суперкубоги — Коммунитй Шиелд учрашуви учун махсус тайёрланган Ултимах Pro расмий ўйин тўпини расман намойиш қилди. Ушбу анъанавий мавсумолди беллашувида мамлакат кубоги соҳиби Манчестер Сити ҳамда Премер-лига чемпиони Арсенал жамоалари ўзаро куч синашади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур учрашув жорий йилнинг 16 август якшанба кунига белгиланган. Ўйиннинг ўтказилиш жойи ҳам эътиборга молик: Вемблей стадиони бандлиги сабабли, Англия Суперкубоги баҳси сўнгги 20 йил ичида илк бор Англия ҳудудидан ташқарида, Кардифф шаҳридаги Принципалитй стадионида бўлиб ўтади.

Янги тўп дизайни ва унинг рамзий маъноси

Англия футбол ассоциациясининг расмий тўп ҳамкори бўлган Митре янги маҳсулотни яратишда мухлисларнинг бирдамлиги ва янги мавсум олдидаги ҳаяжонини акс эттиришга ҳаракат қилган. Тўп дизайнида мухлисларнинг қўшма овози ва муҳитини ифодаловчи товуш тўлқини графикаси ҳамда ёрқин ранглардан фойдаланилган.

Маълум қилинишича, ҳар бир панелдан тарқалиб турувчи оқимли графикалар минглаб ишқибозларнинг бирлашув энергиясини кўрсатади. Ўз навбатида, рангларнинг уйғунлашуви янги тусларни ҳосил қилган бўлса, Дельта белгиларидаги мукаммал кумуш рангли деталлар бевосита Коммунитй Шиелд кубогининг ўзини эслатиб юборади.

Технологик хусусиятлар ва мутахассислар фикри

Митре бренд менежери Алекс Робертснинг таъкидлашича, Коммунитй Шиелд ҳар доим футбол календаридаги ўзига хос ва такрорланмас воқеа бўлиб келган. Унинг сўзларига кўра, компания футболнинг қайтишини билдирувчи ушбу лаҳзага муносиб ва юқори даражадаги ўйин тўпини тақдим этишни мақсад қилган.

Ултимах Pro нафақат ташқи кўриниши, балки илғор технологиялари билан ҳам ажралиб туради. Тўп Hypeрфлов ботиқ эгри чизиқлари туфайли парвоз барқарорлигига эга бўлиб, ҳаво қаршилигини камайтиради. Шунингдек, Hypeрфоам ўрта қатлами ўйинчиларга тўпни бошқаришда сезгирлик ва қулайлик тақдим этади.

Англия футбол ассоциациясининг ҳамкорлик бўйича раҳбари Сара Кендалл ҳам Митре жамоасининг ишини юқори баҳолаб, янги тўп мавсумнинг илк йирик воқеаларидан бири бўлган Кардифдаги ўйин кўркига кўрк қўшишини қайд этди.

АрсеналМанчестер СитйКоммунитй ШиелдМитреФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Виржил ван Дейк Ливерпулнинг янги иқтидорига маслаҳат бердиВиржил ван Дейк Ливерпулнинг янги иқтидорига маслаҳат бердиБугун, 13:32Рио Фердинанд Манчестер Юнайтедни Майлс Люис-Скеллининг трансферига чақирдиРио Фердинанд Манчестер Юнайтедни Майлс Люис-Скеллининг трансферига чақирдиБугун, 13:14Арне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқаришдан нима учун бош тортганини айтдиАрне Слот Нидерландия терма жамоасини бошқаришдан нима учун бош тортганини айтдиБугун, 12:51Бавария Гарри Кейнга ўринбосар сифатида Игор Тиагони нишонга олдиБавария Гарри Кейнга ўринбосар сифатида Игор Тиагони нишонга олдиБугун, 12:15Ливерпул мухлислари Jeff Bezosнинг клубга инвестициясидан хавотирдаЛиверпул мухлислари Jeff Bezosнинг клубга инвестициясидан хавотирдаБугун, 12:14Синдаров илк мағлубиятни қабул қилди: Турнир жадвалидаги ҳолат қандай?Синдаров илк мағлубиятни қабул қилди: Турнир жадвалидаги ҳолат қандай?Бугун, 12:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади