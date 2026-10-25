Узбекистан вручил Ирану официальную ноту протеста и потребовал удалить публикации

·59·Узбекистан
Узбекистан вручил Ирану официальную ноту протеста и потребовал удалить публикации

Министерство иностранных дел Республики Узбекистан приняло решительные дипломатические меры в связи с заявлениями дипломатических представительств Исламской Республики Иран в некоторых зарубежных государствах, затрагивающими историко-культурное наследие нашей страны.

Серьезное возражение официального Ташкента вызвало размещение посольствами Ирана за рубежом в социальной сети «X» (бывший Twitter) материалов, односторонне и в политических целях интерпретирующих историко-культурное наследие города Самарканда.

Посол вызван в МИД: Решительная нота и требования

Как сообщили в официальном заявлении пресс-секретаря министерства в связи с возникшей ситуацией, в рамках дипломатических отношений были предприняты соответствующие меры:

  • Вызов посла: 23 октября 2026 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Узбекистане Мохаммад Али Искандари был вызван в Министерство иностранных дел;

  • Вручена нота протеста: На встрече иранской стороне была вручена официальная нота протеста, выражающая жесткие возражения Узбекистана;

  • Требование об удалении постов: Узбекская сторона потребовала от иранской незамедлительно удалить данные спорные и необъективные посты со страниц посольств в социальных сетях, а также принять необходимые меры по недопущению подобных случаев в будущем.

Самарканд, Бухара и Хива — символ многовековой узбекской государственности

В ходе переговоров официальный Ташкент еще раз напомнил о своих принципиальных взглядах по защите исторической правды и национальной идентичности:

  • Неотъемлемое наследие: Было особо подчеркнуто, что наследие Самарканда, Бухары, Хивы и других наших исторических городов является неотъемлемой частью богатой культуры, традиций государственности и развития нашего народа, формировавшихся на протяжении веков;

  • Недопустимость политизации: Было отмечено, что сообщения, публикуемые на официальных информационных ресурсах дипломатических представительств, должны полностью соответствовать принципам взаимного уважения и доверия, а культурно-исторические темы не могут подгоняться под политические цели.

Узбекистан официально заявил, что ценит отношения с Ираном, основанные на взаимном уважении, и в то же время сохраняет твердую и принципиальную позицию в отношении любых попыток одностороннего искажения национального историко-культурного наследия.

МИД Узбекистанапосольство ИранаМохаммад Али Искандариисторическое наследие Самарканда
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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