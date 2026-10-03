В Индии из притона спасли гражданку Узбекистана

·44·Общество
В Индии из притона спасли гражданку Узбекистана

В индийском городе Хайдарабад полиция выявила незаконную деятельность в одной из гостиниц и спасла шесть иностранных женщин. Сначала распространились сообщения о том, что все они являются гражданками Узбекистана. Однако позже эта информация была уточнена.

По данным Министерства иностранных дел Узбекистана, в результате проверки, проведенной между посольством Узбекистана в Индии и местной полицией, было установлено, что лишь одна из спасенных женщин является гражданкой Узбекистана. Остальные две женщины оказались гражданками других государств.

По данному факту в соответствии с законодательством Индии возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются. Местная полиция задержала двух человек, подозреваемых в причастности к незаконной деятельности в гостинице.

В целях защиты прав и интересов гражданки Узбекистана посольством установлена официальная связь с полицией Хайдарабада. При участии посольства гражданка была размещена в приюте социальных служб в районе Кукатпалли города.

В настоящее время ведутся соответствующие работы по ее возвращению в Узбекистан. Ситуация взята под контроль посольством Узбекистана в Индии.

ХайдарабадМИД УзбекистанаИндияПосольство
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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