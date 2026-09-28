Государственный секретарь США Марко Рубио совершит исторический официальный визит в Узбекистан и проведет в Самарканде расширенный саммит с министрами иностранных дел всех пяти государств Центральной Азии. Об этом через официальный сайт посольства США в Индии сообщил специальный представитель США по Южной и Центральной Азии и посол США в Индии Серджо Гор.

Администрация Вашингтона расценивает эту поездку как «историческое событие» на пути укрепления стратегического партнерства с Центральной Азией, выведения торговельно-экономических и дипломатических связей на новый уровень. В повестку дня переговоров ворвались вопросы региональной экономической интеграции, обеспечения энергетической безопасности, привлечения частных инвестиций и резкого увеличения объемов товарооборота. Этот визит станет первым официальным шагом Рубио в Центральную Азию в должности госсекретаря.

«Самаркандская встреча, 5 глав МИД и американские инвестиции»: 5 основных пунктов саммита

Самые важные официальные факты о визите госсекретаря США Марко Рубио в Узбекистан:

Историческая платформа в Самарканде: американская делегация встретится с главами дипломатии Центральной Азии в древнем городе Самарканде;

Сход глав МИД 5 государств: госсекретарь проведет переговоры со всеми министрами иностранных дел региона в рамках формата «С5+1»;

Энергетика и частные инвестиции: основное внимание саммита будет направлено на увеличение торгового оборота, энергетическую стабильность и привлечение частных инвестиций США в регион;

Высший диалог с руководством Узбекистана: Марко Рубио запланировал в Ташкенте отдельные двусторонние встречи с высшим руководством страны и лидерами региона;

Первый региональный визит Рубио: выразивший в ноябре 2025 года намерение посетить все пять стран региона в течение 2026 года госсекретарь начинает это обещание с Узбекистана.

Классификация параметров стратегического диалога США и Центральной Азии

Анализ ключевых показателей ожидающегося саммита на высшем уровне в Самарканде:

Важные критерии и направления Цели и задачи американской стороны Интересы Центральной Азии (Узбекистана) Глава делегации и статус Марко Рубио (Государственный секретарь США) Главы МИД и лидеры 5 государств региона Место и формат встречи Город Самарканд («С5+1» и двусторонние встречи) Многосторонняя дипломатическая и инвестиционная платформа Экономическая повестка Увеличение объемов торговли, диверсификация рынков Частные инвестиции, технологии и экономическая модернизация Безопасность и энергетика Поддержка региональной энергетической независимости и стабильности Модернизация энергетической системы и новые логистические коридоры Историческое значение визита Первый визит Рубио в качестве госсекретаря Укрепление статуса Узбекистана как регионального геополитического центра

Международная и геополитическая экспертиза: почему Марко Рубио выбрал именно Самарканд?

Выводы аналитиков международной политики, дипломатов и экспертов по безопасности:

«Самарканд — новый центр региональной дипломатии»: объединение министров Центральной Азии руководителем внешнеполитического ведомства США именно в Самарканде еще раз показывает, что Узбекистан является ведущей объединяющей и координирующей страной в регионе;

«Стратегическое пробуждение» формата «С5+1»: на фоне резкой конкуренции на глобальной арене, санкций и изменения транзитных маршрутов Вашингтон намерен укреплять связи с Центральной Азией не просто политическими заявлениями, а через конкретные экономические проекты;

Интерес к энергетике и редким ресурсам: вопрос энергетической безопасности и частных инвестиций вынесен на повестку дня неспроста; США намерены углубить прямое сотрудничество в обеспечении энергетической стабильности государств региона и развитии сырьевых цепочек, необходимых для высоких технологий.

Как вы думаете, какие практические новшества принесут визит госсекретаря США Марко Рубио в Узбекистан и самаркандский саммит в экономику и энергетическую безопасность нашего региона? Каким сферам, по вашему мнению, следует отдать приоритет в экономическом партнерстве с Вашингтоном? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь со всеми анализом этой дипломатической новости, важной для судьбы региона!