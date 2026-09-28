Марко Рубио прибудет в Узбекистан: в Самарканде пройдет исторический саммит!

·46·Узбекистан
Марко Рубио прибудет в Узбекистан: в Самарканде пройдет исторический саммит!

Государственный секретарь США Марко Рубио совершит исторический официальный визит в Узбекистан и проведет в Самарканде расширенный саммит с министрами иностранных дел всех пяти государств Центральной Азии. Об этом через официальный сайт посольства США в Индии сообщил специальный представитель США по Южной и Центральной Азии и посол США в Индии Серджо Гор.

Администрация Вашингтона расценивает эту поездку как «историческое событие» на пути укрепления стратегического партнерства с Центральной Азией, выведения торговельно-экономических и дипломатических связей на новый уровень. В повестку дня переговоров ворвались вопросы региональной экономической интеграции, обеспечения энергетической безопасности, привлечения частных инвестиций и резкого увеличения объемов товарооборота. Этот визит станет первым официальным шагом Рубио в Центральную Азию в должности госсекретаря.

«Самаркандская встреча, 5 глав МИД и американские инвестиции»: 5 основных пунктов саммита

Самые важные официальные факты о визите госсекретаря США Марко Рубио в Узбекистан:

  • Историческая платформа в Самарканде: американская делегация встретится с главами дипломатии Центральной Азии в древнем городе Самарканде;

  • Сход глав МИД 5 государств: госсекретарь проведет переговоры со всеми министрами иностранных дел региона в рамках формата «С5+1»;

  • Энергетика и частные инвестиции: основное внимание саммита будет направлено на увеличение торгового оборота, энергетическую стабильность и привлечение частных инвестиций США в регион;

  • Высший диалог с руководством Узбекистана: Марко Рубио запланировал в Ташкенте отдельные двусторонние встречи с высшим руководством страны и лидерами региона;

  • Первый региональный визит Рубио: выразивший в ноябре 2025 года намерение посетить все пять стран региона в течение 2026 года госсекретарь начинает это обещание с Узбекистана.

Классификация параметров стратегического диалога США и Центральной Азии

Анализ ключевых показателей ожидающегося саммита на высшем уровне в Самарканде:

Важные критерии и направления

Цели и задачи американской стороны

Интересы Центральной Азии (Узбекистана)

Глава делегации и статус

Марко Рубио (Государственный секретарь США)

Главы МИД и лидеры 5 государств региона

Место и формат встречи

Город Самарканд («С5+1» и двусторонние встречи)

Многосторонняя дипломатическая и инвестиционная платформа

Экономическая повестка

Увеличение объемов торговли, диверсификация рынков

Частные инвестиции, технологии и экономическая модернизация

Безопасность и энергетика

Поддержка региональной энергетической независимости и стабильности

Модернизация энергетической системы и новые логистические коридоры

Историческое значение визита

Первый визит Рубио в качестве госсекретаря

Укрепление статуса Узбекистана как регионального геополитического центра

Международная и геополитическая экспертиза: почему Марко Рубио выбрал именно Самарканд?

Выводы аналитиков международной политики, дипломатов и экспертов по безопасности:

  • «Самарканд — новый центр региональной дипломатии»: объединение министров Центральной Азии руководителем внешнеполитического ведомства США именно в Самарканде еще раз показывает, что Узбекистан является ведущей объединяющей и координирующей страной в регионе;

  • «Стратегическое пробуждение» формата «С5+1»: на фоне резкой конкуренции на глобальной арене, санкций и изменения транзитных маршрутов Вашингтон намерен укреплять связи с Центральной Азией не просто политическими заявлениями, а через конкретные экономические проекты;

  • Интерес к энергетике и редким ресурсам: вопрос энергетической безопасности и частных инвестиций вынесен на повестку дня неспроста; США намерены углубить прямое сотрудничество в обеспечении энергетической стабильности государств региона и развитии сырьевых цепочек, необходимых для высоких технологий.

Как вы думаете, какие практические новшества принесут визит госсекретаря США Марко Рубио в Узбекистан и самаркандский саммит в экономику и энергетическую безопасность нашего региона? Каким сферам, по вашему мнению, следует отдать приоритет в экономическом партнерстве с Вашингтоном? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь со всеми анализом этой дипломатической новости, важной для судьбы региона!

Марко РубиоСамаркандский саммитС5+1Энергетическая безопасность
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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