Пара из Узбекистана провела скромную свадьбу за 400 долларов (видео)

·4·Общество
Пара из Узбекистана провела скромную свадьбу за 400 долларов (видео)

Бюджетная свадьба невесты и жениха в Узбекистане привлекла внимание в социальных сетях. По распространившимся данным, пара отметила один из важнейших дней своей жизни в кафе, потратив на церемонию в общей сложности 400 долларов.

Вместо пышной свадьбы с участием большого количества гостей они выбрали скромную церемонию. Это в очередной раз вынесло на повестку дня вопрос о том, обязательно ли тратить большие суммы денег для проведения красивой свадьбы.

В Узбекистане свадьбы часто отмечаются с большим размахом, при участии родственников, друзей и близких. Именно поэтому бюджетные церемонии могут привлекать внимание общественности.

На самом деле прочность семейной жизни определяется не средствами, потраченными на свадьбу, а взаимным уважением, доверием и поддержкой пары друг друга. Каждая семья, исходя из своих возможностей и желаний, может выбрать для себя подходящий формат церемонии.

А вы бы согласились провести свадьбу за 400 долларов? Оставьте свое мнение в комментариях.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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