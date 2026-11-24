23 ноября, во время государственного визита в Иорданию, президент Шавкат Мирзиёев написал письмо своему внуку Шавкатбеку. В нем глава государства поделился мыслями о годах своего детства, жизненном опыте, ответственности президента и будущем молодого поколения.

В письме Мирзиёев вспомнил о тяжелом труде в детстве. Он написал, что в летний зной занимался прополкой хлопка, а в зимние холода собирал его. Президент отметил, что почти половина его 10-летнего обучения в школе прошла за работой в поле, и подчеркнул, что, вступив в должность главы государства, он в первую очередь сосредоточился на том, чтобы вернуть детей с хлопковых полей в школы.

Также он посоветовал внуку эффективно использовать возможности современных технологий и искусственного интеллекта, но при этом не становиться зависимым от них. Изучение иностранных языков, чтение книг, получение знаний и умение не падать духом перед лицом неудач также стали важными наставлениями в письме.

Глава государства отметил, что больше всего ему не хватает времени. Он написал, что для реализации идей и инициатив, направленных на развитие страны, ему приходится много работать и порой мало спать.

«Судьба возложила на меня такую задачу, что я должен думать и заботиться не только о твоем будущем, но и о будущем миллионов детей Узбекистана, таких как ты», — подчеркнул Мирзиёев.

Президент объяснил, что одна из главных целей его зарубежных поездок — повышение благосостояния народа, поиск новых партнеров для обеспечения качественного образования молодежи и создание дополнительных возможностей для страны.

В завершение письма он пожелал внуку вырасти преданным Родине, образованным, честным и трудолюбивым человеком. Он также особо отметил, что эти наставления адресованы не только Шавкатбеку, но и всей молодежи Узбекистана.

Напомним, что 23–24 ноября Шавкат Мирзиёев по приглашению короля Иордании Абдаллы II ибн аль-Хусейна находится в этой стране с государственным визитом.