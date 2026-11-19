Узгидромет опубликовал прогноз погоды, ожидаемой на территории Узбекистана в пятницу, 20 ноября.

Согласно прогнозу, в Ташкенте будет переменная облачность. Утром и вечером возможен дождь, местами гроза. Днем осадков не ожидается. Ветер сменит направление на восточный со скоростью 3–8 м/с. Утром и вечером его скорость может усилиться до 12–15 м/с, в отдельных районах возможна пыльная буря. Температура в столице ночью составит 10–12 градусов тепла, днем — 22–24 градуса тепла.

В Республике Каракалпакстан будет переменная облачность, во второй половине дня местами возможен дождь. Ветер восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью 3–8 градусов тепла, днем 15–20 градусов тепла.

В Хорезмской области будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью 3–8 градусов тепла, днем 15–20 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях будет переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный со скоростью 7–12 м/с, местами с усилением до 13–18 м/с, в отдельных районах возможны пыльные бури. Температура ночью 8–13 градусов тепла, днем 20–25 градусов тепла.

В Ташкентской и Сырдарьинской областях будет переменная облачность, вечером и утром местами возможен дождь, гроза. Днем осадков не ожидается. Ветер западный сменится на восточный со скоростью 7–12 м/с, местами с усилением до 13–18 м/с, в отдельных районах возможны пыльные бури. Температура ночью 8–13 градусов тепла, днем 20–25 градусов тепла.

В Самаркандской и Джизакской областях будет переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный сменится на восточный со скоростью 7–12 м/с, местами с усилением до 13–18 м/с, в отдельных районах возможны пыльные бури. Температура ночью 8–13 градусов тепла, днем 20–25 градусов тепла.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью 10–15 градусов тепла, днем 23–28 градусов тепла.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях будет переменная облачность, вечером и утром местами возможен дождь. Днем осадков не ожидается. В некоторых районах возможен туман. Ветер западный сменится на восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью 2–7 градусов тепла, днем 13–18 градусов тепла.

В предгорных и горных районах республики будет переменная облачность, местами пройдут осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный сменится на восточный со скоростью 7–12 м/с, местами с усилением до 13–18 м/с. Температура ночью 2–7 градусов тепла, днем 12–17 градусов тепла.