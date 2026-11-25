Узгидромет опубликовал прогноз погоды по территории Узбекистана на четверг, 26 ноября.

Согласно данным, завтра в городе Ташкенте ожидается переменная облачность. Вечером возможен дождь. Ветер восточный сменит направление на западный со скоростью 3–8 м/с. Временами возможно усиление ветра до 12–14 м/с, местами возможна пыльная буря. Температура воздуха в столице ночью составит 11–13 градусов тепла, днем — 23–25 градусов тепла.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области ожидается переменная облачность, ночью и утром местами пройдут дожди. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7–12 м/с, местами с усилением до 13–18 м/с, временами до 20–22 м/с, в отдельных районах возможна пыльная буря. Температура ночью составит 2–7 градусов тепла, днем 6–11 градусов тепла; на Устюрте ночью 0–5 градусов мороза, днем 0–5 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях ожидается переменная облачность, без осадков, лишь ночью и утром местами в Навоийской области возможен дождь. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный сменит направление на западный со скоростью 7–12 м/с, местами с усилением до 13–18 м/с, временами до 20–22 м/с, в отдельных районах возможна пыльная буря. Температура ночью составит 10–15 градусов тепла, днем 15–20 градусов тепла.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях ожидается переменная облачность, вечером возможен дождь. Ветер восточный сменит направление на западный со скоростью 7–12 м/с, местами с усилением до 13–18 м/с, временами до 20–22 м/с, в отдельных районах возможна пыльная буря. Температура ночью составит 9–14 градусов тепла, днем 20–25 градусов тепла.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с, местами с усилением до 13–18 м/с, временами до 20–22 м/с, в отдельных районах возможна пыльная буря. Температура ночью составит 12–17 градусов тепла, днем 22–27 градусов тепла.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидается переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный сменит направление на западный со скоростью 7–12 м/с, местами с усилением до 13–18 м/с, временами до 20–22 м/с, в отдельных районах возможна пыльная буря. Температура ночью составит 2–7 градусов тепла, днем 15–20 градусов тепла.

В горных районах республики ожидается переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, снег), в отдельных районах сильные. Местами возможен туман. Ветер восточный сменит направление на западный со скоростью 7–12 м/с, местами возможно усиление до 15–20 м/с. Температура ночью составит 0–5 градусов тепла, местами до 1–3 градусов мороза, днем 12–17 градусов тепла.