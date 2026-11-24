Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на борту самолета, направлявшегося с государственным визитом в Иорданию, написал письмо своему внуку Шавкатбеку. В нем глава государства искренне поделился мыслями о том, почему он постоянно совершает длительные поездки, о своем тяжелом детском труде, возможностях, создаваемых для современной молодежи, и о ценности времени.

Письмо имеет более глубокий смысл, чем просто наставления дедушки внуку. Через свой жизненный опыт Президент рассуждает о том, как молодое поколение должно получать знания, использовать современные технологии и осознавать свою ответственность перед Родиной в будущем.

«Почему Вы всегда уезжаете в долгие поездки?»

В своем письме Мирзиёев вспомнил, как утром при прощании внук Шавкатбек задал ему вопрос: «Почему Вы всегда уезжаете в долгие поездки?». Поскольку он торопился, Президент не смог дать ребенку подробный ответ в тот момент и решил ответить на этот вопрос в письме во время полета.

Глава государства объяснил, что основная цель его зарубежных визитов — обеспечение мирной и благополучной жизни народа, создание новых возможностей для развития страны, а также развитие образования и сотрудничества.

«Малыш мой, ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Но судьба возложила на меня такую задачу, что я должен думать и заботиться не только о твоем будущем, но и о будущем миллионов детей Узбекистана, таких же, как ты», — написал Президент.

Этими словами он подчеркнул, что ответственность главы государства не ограничивается интересами одной семьи или одного человека.

Какие трудности пережил Президент в детстве?

Одной из примечательных частей письма являются воспоминания Мирзиёева о детстве. Он напомнил, что его годы в возрасте Шавкатбека были нелегкими: он работал в поле в летний зной и собирал хлопок в холодные зимние дни.

«В твоем возрасте я прореживал хлопок в летнюю жару и собирал его в лютый холод. Из десяти лет, что я учился в школе, почти половина прошла на полях. Трудности рано сделали нас взрослыми», — говорится в письме.

Президент выразил желание, чтобы сегодняшние дети не проходили через такие испытания. Он подчеркнул, что одной из приоритетных задач после вступления в должность главы государства было возвращение детей с хлопковых полей в школы и создание для них достойных условий обучения.

Также он остановился на работе, проделанной в сфере строительства детских садов и школ, создания современных учебников и подготовки квалифицированных учителей.

«Молодежь должна получать знания и конкурировать с миром»

Мирзиёев также отметил успехи молодежи страны на международных научных олимпиадах и шахматных турнирах, обучение в престижных зарубежных университетах, а также работу над различными открытиями и изобретениями.

По его мнению, эти результаты являются плодами работы, направленной на выявление и поддержку талантливых детей, а также развитие их потенциала.

Президент призвал внука глубоко осваивать школьные предметы, изучать иностранные языки и каждый день приобретать новые знания и навыки.

Особенно современный контекст письму придают мысли о гаджетах и искусственном интеллекте. Мирзиёев подчеркнул, что необходимо эффективно использовать эти технологии, превращая их в инструмент для получения знаний и развития, но при этом не становясь от них зависимыми.

«Приходится мало спать и много работать»: наставление о времени

В письме Президент уделил особое внимание вопросу времени. По его словам, существует множество идей и инициатив, направленных на развитие страны, но времени на их реализацию не хватает.

«К сожалению, времени на воплощение всего этого в жизнь не хватает. Поэтому приходится мало спать и много работать», — написал Мирзиёев.

Он призвал внука ценить каждую минуту, доводить начатое дело до конца и не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.

Также он подчеркнул важность извлечения правильных выводов из неудач, не впадать в уныние перед лицом трудностей, а также стремиться к цели с терпением и твердой волей.

Каким человеком Президент посоветовал стать своему внуку?

В заключительной части письма речь идет о таких качествах, как любовь к Родине, честность, скромность и трудолюбие.

Мирзиёев посоветовал Шавкатбеку, независимо от выбора профессии, стремиться стать человеком, который приносит пользу своему народу и стране в будущем. Он подчеркнул, что ценить Родину и ее символы, работать над собой и приносить пользу людям должно быть важной целью каждого молодого человека.

Примечательно, что Президент также отметил, что наставления в письме адресованы не только одному его внуку. Он посвятил эти мысли всем детям Узбекистана.

Основная идея письма заключается в том, что для создания хорошего будущего для детей необходимо учить их не только мечтать, но и получать знания, ценить время, трудиться и чувствовать ответственность перед своей Родиной.