Требование Узбекистана выполнено: посольство Ирана удалило спорное заявление о Самарканде

·90·Общество
Требование Узбекистана выполнено: посольство Ирана удалило спорное заявление о Самарканде

После жесткого дипломатического протеста Министерства иностранных дел Республики Узбекистан посольство Ирана в Армении полностью удалило со своей официальной страницы в социальной сети спорный пост, касающийся историко-культурного наследия города Самарканда.

Данное событие произошло на фоне односторонней и политизированной реакции дипломатических миссий Тегерана на видеообращение Государственного секретаря США Марко Рубио, записанное им на площади Регистан во время визита в Самарканд.

С чего все началось? Видео Рубио и заявление посольства

Хронология возникновения дипломатического спора сводится к следующим событиям:

  • Выступление Марко Рубио на Регистане: Госсекретарь США в рамках визита в Самарканд посетил знаменитую площадь Регистан и опубликовал видеообращение;

  • Претензия посольства Ирана: Отреагировав на это видео, посольство Ирана в Армении опубликовало пост со смыслом «место, где вы находитесь, является частью персидской цивилизации и архитектуры», выдвинув спорные суждения;

  • Активность ряда представительств: Кроме того, наблюдалось опубликование материалов, предвзято и в политических целях трактующих историю Самарканда, и со стороны еще нескольких зарубежных дипломатических представительств Ирана.

Жесткий ответ из Ташкента: посол вызван в МИД

Правительство Узбекистана предприняло решительные дипломатические меры против искажения национальной истории и культурного наследия:

  • Вручена нота протеста: 23 октября в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан был вызван Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Узбекистане Мухаммад Али Искандари, которому была вручена нота протеста, отражающая резкие возражения официального Ташкента;

  • Выдвинуты жесткие требования: Узбекская сторона потребовала от дипломатических представительств Ирана незамедлительно удалить все соответствующие опубликованные посты и не допускать повторения подобных действий в будущем;

  • Удаление поста: В результате проведенных переговоров и предъявленного требования по состоянию на 26 октября посольство Ирана в Ереване полностью удалило пост о Самарканде из сети.

Требование Узбекистана выполнено: посольство Ирана удалило спорное заявление о Самарканде

Данный дипломатический шаг Ташкента в очередной раз доказал, что Узбекистан твердо стоит на позиции защиты своего историко-культурного наследия, национальной чести и суверенитета на международной арене.

МИД УзбекистанаМарко РубиоСамаркандПосольство Ирана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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