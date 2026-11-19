Надписи на национальной валюте Узбекистана также могут быть адаптированы к обновленному узбекскому алфавиту. Ожидается, что в будущем на выпускаемых в обращение банкнотах и монетах вместо «O‘ZBEKISTON» появятся надписи в виде «ÖZBEKISTON», а вместо «SO‘M» — «SÖM». Однако это не означает, что действующие деньги будут немедленно заменены.

Президент Шавкат Мирзиёев 21 октября 2026 года подписал закон № ЗРУ-1184 о совершенствовании узбекского алфавита, основанного на латинской графике. Документ вступает в силу 22 апреля 2027 года.

Четыре буквы узбекского алфавита изменятся

Новым законом установлено, что узбекский алфавит на основе латиницы будет состоять из 28 букв и одного апострофа. Некоторые буквы и буквосочетания из предыдущего алфавита будут переведены в новую форму.

Основные изменения следующие:

Вместо O‘ o‘ — Ö ö;

Вместо G‘ g‘ — Ğ ğ;

Вместо Sh sh — Ş ş;

Вместо Ch ch — Ç ç.

Также буквосочетание «ng» исключается из алфавита как отдельная буква.

Какие надписи могут появиться на национальной валюте?

Обновленный алфавит затронет сферы, в которых используются надписи на государственном языке, в том числе и национальную валюту.

С этой точки зрения, в будущем на денежных знаках, оформленных на основе нового алфавита, некоторые надписи могут выглядеть следующим образом:

Действующая надпись Форма в новом алфавите O‘ZBEKISTON ÖZBEKISTON SO‘M SÖM

Однако есть важный момент: сам закон не требует перепечатки всех существующих банкнот или их замены в определенную дату. В процессе перехода на новый алфавит правовой статус прежних надписей на национальной валюте также отдельно защищен.

Старые купюры не потеряют свою силу

Согласно статье 2 закона, наличие букв прежней формы на национальной валюте и ценных бумагах до вступления закона в силу не препятствует их действию или нахождению в обращении.

Следовательно, банкноты и монеты, находившиеся в обращении до 22 апреля 2027 года, не будут признаны недействительными только из-за того, что их надписи выполнены на старом алфавите. От граждан не требуется их немедленная замена.

Это правило важно для населения и предпринимателей: изменение алфавита не меняет автоматически номинальную стоимость денег или их статус как платежного средства.

Когда появятся новые деньги?

Закон вступает в силу 22 апреля 2027 года. После этого вопрос применения требований нового алфавита к национальной валюте станет актуальным.

При этом необходимо следить за отдельными решениями или официальными объявлениями Центрального банка относительно того, когда именно и какими номиналами будут выпускаться новые банкноты и монеты. Сам закон не устанавливает даты выпуска и номиналы новых денег.

Еще один важный аспект: обновление алфавита не означает, что все изменения в денежном обращении произойдут в один день. Действующие деньги сохраняют свою силу, а переход на новые надписи будет осуществляться в установленном порядке.

Таким образом, реформа узбекского алфавита может отразиться не только на книгах, документах или вывесках, но и в будущем на внешнем виде национальной валюты. Однако ценность старых купюр и их статус как платежного средства не изменятся.