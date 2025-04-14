Рим дербиси олдидан тартибсизлик: “Лацио” ва “Рома” мухлислари тўқнашди

Италия А Сериясидаги энг шиддатли ва эҳтиросли қарама-қаршиликлардан бири — “Лацио” ва “Рома” ўртасидаги дерби олдидан Римда жиддий тартибсизликлар юз берди.
"Rai News 24" нашри хабарига кўра, низо тақрибан 500 нафар “Рома” мухлисининг (кўпчилиги юзини ниқоб билан ёпган ҳолда) “Лацио” мухлислари тўпланадиган ҳудудга қараб ҳаракатланиши билан бошланган.
Кардинал Консалви майдонида тўқнашувлар
Мухлислар ўртасидаги қарама-қаршилик "Олимпия" стадиони яқинида жойлашган Кардинал Консалви майдонида авж олди. Бу ерда:
- Полицияга тош, шиша идишлар, петардалар, гайка калитлари отилган;
- “Лацио” мухлисларининг бир қисми Мулвий кўпригида полиция билан тўқнашган;
- Ахлат қутиси, яқин атрофдаги кафеларнинг стол ва стуллари ағдарилган;
- Бир нечта автомашиналарга моддий зарар етказилган.
Полиция ходимлари яқин атрофдан тўқмоқлар ва темир қувурлар топган.
Ҳуқуқ-тартибот идоралари вазиятни назоратга олди
Полиция тартибни тиклаш учун:
- Сув пуркагич воситалари;
- Кўздан ёш чиқарувчи газ.
каби махсус воситалардан фойдаланган. Расмий маълумотларга кўра, тартибсизликлар оқибатида 13 нафар полиция ходими жароҳат олган.
Дербилар — фақат футболда бўлиши керак
Рим дербиси каби тарихий ва юқори даражадаги тўқнашувлар футбол муҳитининг асли жозибасини белгилайди. Аммо мухлислар ўртасидаги бундай воқеалар спортнинг руҳиятига зиддир. Итальян полицияси хавфсизлик чораларини кучайтирган ҳолда, стадион атрофида назоратни қўлга олди. “Zamin”ни Telegram'да ўқинг!
