date
category Спорт

Рим дербиси олдидан тартибсизлик: “Лацио” ва “Рома” мухлислари тўқнашди

Рим дербиси олдидан тартибсизлик: “Лацио” ва “Рома” мухлислари тўқнашди
Италия А Сериясидаги энг шиддатли ва эҳтиросли қарама-қаршиликлардан бири — “Лацио” ва “Рома” ўртасидаги дерби олдидан Римда жиддий тартибсизликлар юз берди.

"Rai News 24" нашри хабарига кўра, низо тақрибан 500 нафар “Рома” мухлисининг (кўпчилиги юзини ниқоб билан ёпган ҳолда) “Лацио” мухлислари тўпланадиган ҳудудга қараб ҳаракатланиши билан бошланган.

Кардинал Консалви майдонида тўқнашувлар
Мухлислар ўртасидаги қарама-қаршилик "Олимпия" стадиони яқинида жойлашган Кардинал Консалви майдонида авж олди. Бу ерда:
  • Полицияга тош, шиша идишлар, петардалар, гайка калитлари отилган;
  • “Лацио” мухлисларининг бир қисми Мулвий кўпригида полиция билан тўқнашган;
  • Ахлат қутиси, яқин атрофдаги кафеларнинг стол ва стуллари ағдарилган;
  • Бир нечта автомашиналарга моддий зарар етказилган.

Полиция ходимлари яқин атрофдан тўқмоқлар ва темир қувурлар топган.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари вазиятни назоратга олди
Полиция тартибни тиклаш учун:
  • Сув пуркагич воситалари;
  • Кўздан ёш чиқарувчи газ.

каби махсус воситалардан фойдаланган. Расмий маълумотларга кўра, тартибсизликлар оқибатида 13 нафар полиция ходими жароҳат олган.

Дербилар — фақат футболда бўлиши керак
Рим дербиси каби тарихий ва юқори даражадаги тўқнашувлар футбол муҳитининг асли жозибасини белгилайди. Аммо мухлислар ўртасидаги бундай воқеалар спортнинг руҳиятига зиддир. Итальян полицияси хавфсизлик чораларини кучайтирган ҳолда, стадион атрофида назоратни қўлга олди.
Лацио РомаРим ДербисиМухлислар ТўқнашувиҲуқуқ ТартиботИтальян ПолициясиСпорт Воқеалари
Ctrl
Enter
Хато топдингизми?
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Ёқди 0
Ёқмади 0
Мавзуга оид янгиликлар
ПСЖ жамоаси 19
ПСЖ ёш ярим ҳимоячи билан шартномани узайтиради
Баҳрайннинг Манама
10 нафар ёш боксчимиз Осиё ўйинлари ярим финалига чиқди
Александр
Головин Россия терма жамоаси ўйинларига тайёр
Ўтган замоннинг
Пол Скоулз: Салоҳ дунёнинг энг яхшилари орасида энг ёмони бўлиши мумкин
36 ёшли
Генрих Мхитаряннинг жароҳати маълум бўлди
Россия терма
Карпин Россия терма жамоаси таркибини шарҳлади
Янгиликлар » Спорт » Рим дербиси олдидан тартибсизлик: “Лацио” ва “Рома” мухлислари тўқнашди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлари

Испания чемпионатидаги асосий рақобат “Эль-Класико”
Хаби Алонсо Ламин Ямалнинг "Реал" ҳақидаги гапига жавоб берди
“Манчестер Сити” сардори Бернарду Силва жамоанинг
“Манчестер Сити” сардори жамоадаги энг ишончли ҳимоячи кимлигини айтди
Maшҳур Transfermarkt портали дунё футболидаги энг қиммат
Дунёдаги энг қиммат ҳимоячилар топ-10лиги эълон қилинди
“Барселона” клуби Испания чемпионатининг энг муҳим
“Барселона”нинг “Реал”га қарши қандай режа тайёрлагани маълум бўлди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио
Каннаваро Ўзбекистонни нима учун тарк этди?
“Барселона”нинг ёш ва истеъдодли ҳужумчиси Ламин Ямал
Ламин Ямал “Реал” ҳақидаги баёноти билан интернетни портлатди
Испания Ла Лигасининг 10-туридан ўрин олган сўнгги
“Ямал, эндичи, нима дейсан?”: Винисиус ўйин якунида Ямал билан тортишди
«Ал Насср» сардори, португалиялик афсона Криштиану Роналду
40 ёшли Роналду спорт формасини қандай сақлаётганини айтди