Hindistan'da ağır yük taşımaya zorlanan fil ortalığı birbirine kattı: Altın heykel kırıldı (video)

Hindistan'da geleneksel bir dini tören, beklenmedik bir şekilde ciddi bir kargaşaya ve toplu paniğe dönüştü.

21 Ekim'de ülke genelinde kutlanan ünlü «Dasara» dini bayramı kapsamında gümüş ve altından yapılmış, ağırlığı 650 kilogram olan devasa heykeli taşımaya zorlanan fil, aşırı yük ve gürültüye dayanamayarak çıldırdı.

Şaşırtıcı ağırlık ve kontrolden çıkan kargaşa

Edinilen bilgilere göre, hayvanın aniden öfkelenmesinin ve yönünü değiştirmesinin temel nedeni, üzerine yüklenen aşırı ağır kutsal eşyaydı:

İnsan hayatına tehdit: Kontrolden çıkan dev fil aniden yönünü keskin bir şekilde değiştirerek, törene toplanan yüzlerce hacı ve izleyici için doğrudan bir tehdit oluşturmaya başladı;

Büyük hasarlar ve ezilen araçlar: Kargaşa sırasında hayvan, yoluna çıkan birkaç aracı ezdi ve çevredeki yapılara zarar verdi;

Kutsal heykelin kırılması: Kargaşa sırasında Hindular için kutsal sayılan, yüzlerce kilogram altın ve gümüşten yapılmış nadide heykel de yere düşerek önemli ölçüde hasar gördü.

Hayvanlara yönelik tutum tartışma merkezinde

Bu talihsiz olay sadece bayram katılımcılarını dehşete düşürmekle kalmadı, aynı zamanda Hindistan kamuoyu ve hayvan hakları savunucuları arasında sert tartışmalara yol açtı. Kamuoyu, dini etkinliklerde fillerin ve diğer hayvanların bu tür ağır ve acımasız yük taşıma amaçlarıyla kullanılmasının durdurulmasını talep ediyor.