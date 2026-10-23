Hindistan'da ağır yük taşımaya zorlanan fil ortalığı birbirine kattı: Altın heykel kırıldı (video)

·6·Dünya
Hindistan'da ağır yük taşımaya zorlanan fil ortalığı birbirine kattı: Altın heykel kırıldı (video)

Hindistan'da geleneksel bir dini tören, beklenmedik bir şekilde ciddi bir kargaşaya ve toplu paniğe dönüştü.

21 Ekim'de ülke genelinde kutlanan ünlü «Dasara» dini bayramı kapsamında gümüş ve altından yapılmış, ağırlığı 650 kilogram olan devasa heykeli taşımaya zorlanan fil, aşırı yük ve gürültüye dayanamayarak çıldırdı.

Şaşırtıcı ağırlık ve kontrolden çıkan kargaşa

Edinilen bilgilere göre, hayvanın aniden öfkelenmesinin ve yönünü değiştirmesinin temel nedeni, üzerine yüklenen aşırı ağır kutsal eşyaydı:

  • İnsan hayatına tehdit: Kontrolden çıkan dev fil aniden yönünü keskin bir şekilde değiştirerek, törene toplanan yüzlerce hacı ve izleyici için doğrudan bir tehdit oluşturmaya başladı;

  • Büyük hasarlar ve ezilen araçlar: Kargaşa sırasında hayvan, yoluna çıkan birkaç aracı ezdi ve çevredeki yapılara zarar verdi;

  • Kutsal heykelin kırılması: Kargaşa sırasında Hindular için kutsal sayılan, yüzlerce kilogram altın ve gümüşten yapılmış nadide heykel de yere düşerek önemli ölçüde hasar gördü.

Hayvanlara yönelik tutum tartışma merkezinde

Bu talihsiz olay sadece bayram katılımcılarını dehşete düşürmekle kalmadı, aynı zamanda Hindistan kamuoyu ve hayvan hakları savunucuları arasında sert tartışmalara yol açtı. Kamuoyu, dini etkinliklerde fillerin ve diğer hayvanların bu tür ağır ve acımasız yük taşıma amaçlarıyla kullanılmasının durdurulmasını talep ediyor.

HindistanDasaraHayvan HaklarıToplu PanikKaza
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kızını arayan anne bir yıl boyunca sahte bir kıza inandıKızını arayan anne bir yıl boyunca sahte bir kıza inandı5 Eylül 00:25Cindy Crawford'ın oğlu rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetti: Polisin tahmini ne yönde?Cindy Crawford'ın oğlu rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetti: Polisin tahmini ne yönde?22 Eylül 17:16Hindistan'da dehşet: Festivalde fil bir kişiyi ezerek öldürdüHindistan'da dehşet: Festivalde fil bir kişiyi ezerek öldürdü3 Mayıs 18:16Çinli adam 300 yıllık spor salonu üyeliğiyle dolandırıldıÇinli adam 300 yıllık spor salonu üyeliğiyle dolandırıldıDün 22:48Amerikalı öğrenci gözleri bağlı şekilde Rubik küpü çözerek rekor kırdıAmerikalı öğrenci gözleri bağlı şekilde Rubik küpü çözerek rekor kırdıDün 17:38Hayvanlarda görülen virüs ilk kez bir insanda tespit edildiHayvanlarda görülen virüs ilk kez bir insanda tespit edildiDün 17:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor