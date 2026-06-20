Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor

Özbekistan'daki futbol sahaları ve mini stadyum sahipleri için geliştirilen PlaymatchB2B uygulaması; rezervasyonların yönetilmesine, boş zamanların kontrol edilmesine, yeni müşterilerin çekilmesine ve gelir istatistiklerinin takip edilmesine olanak tanır. Platform, günlük süreçleri tek bir sistemde toplayarak saha yönetimini basit, hızlı ve düzenli hale getirir.

Kağıt defterler ve sohbet uygulamalarındaki rezervasyon dönemi sona eriyor

Birçok futbol sahasında rezervasyonlar hala telefon aramaları, mesajlaşma uygulamaları veya basit bir defter aracılığıyla kabul ediliyor. Bu durum; saatlerin karışması, aynı zaman diliminin iki farklı müşteriye verilmesi, iptal edilen rezervasyonların unutulması ve boş saatlerin verimli bir şekilde satılamaması gibi sorunlara yol açıyor.

Özellikle birden fazla sahaya sahip komplekslerde tüm rezervasyonları kontrol etmek oldukça zorlaşıyor. Yönetici, her müşteriyle ayrı ayrı iletişime geçmek, zamanı kontrol etmek ve ödeme durumunu hatırlamak zorunda kalıyor.

PlaymatchB2B, işte bu süreçleri dijitalleştirerek futbol sahalarını yönetmek için tek ve kullanışlı bir sistem sunuyor.

Rezervasyonları kolay ve kesin şekilde yönetme

PlaymatchB2B aracılığıyla saha sahibi veya yönetici, tüm rezervasyonları tek bir takvimde görebilir. Hangi saatin dolu, hangi saatin boş olduğu ve hangi müşterinin rezervasyon yaptığı net bir şekilde yansıtılır.

Yeni rezervasyon eklemek, mevcut rezervasyonu değiştirmek veya iptal etmek birkaç tıklama ile gerçekleştirilir. Bu, mükerrer rezervasyon durumlarını azaltır ve yöneticinin günlük iş yükünü hafifletir.

Sistem, birden fazla futbol sahasının ayrı ayrı yönetilmesine de imkan tanır. Bu sayede saha sayısı arttıkça düzen bozulmaz, aksine tüm veriler tek bir yerde saklanır.

Boş zamanları azaltmak ve geliri artırmak

Bir futbol sahası için her boş saat, kayıp gelir demektir. PlaymatchB2B, saha sahibinin doluluk durumunu izlemesine, en aktif ve durgun saatleri belirlemesine ve fiyat politikasını doğru şekilde düzenlemesine yardımcı olur.

İstatistikler aracılığıyla hangi gün ve saatlerde talebin yüksek olduğu görülebilir. Bu da kampanyalar düzenleme, boş saatler için özel teklifler sunma ve sahayı daha verimli kullanma imkanı yaratır.

Saha sahibi; gelirler, rezervasyon sayısı ve müşteri aktivitesi hakkındaki verileri takip ederek iş kararlarını tahminlere değil, kesin rakamlara dayandırabilir.

Yeni müşteriler çekme imkanı

PlaymatchB2B sadece mevcut rezervasyonları yönetmekle kalmaz, aynı zamanda yeni müşteriler bulmaya da hizmet eder. Saha Playmatch platformunda listelendiğinde, futbol oynamak isteyen kullanıcılar onu harita üzerinden bulabilir.

Müşteriler sahanın konumu, fiyatı, boş saatleri, fotoğrafları ve yorumları ile tanışır. Kendilerine uygun zamanı seçerek çevrimiçi olarak saha rezervasyonu yapma imkanına sahip olurlar.

Bu, sahanın internetteki görünürlüğünü artırır ve sadece tanıdıklara veya sürekli müşterilere bağımlı kalmadan yeni bir kitleye ulaşma imkanı sağlar.

Müşteri ilişkilerinde daha fazla düzen

PlaymatchB2B, saha sahiplerinin müşteri bilgilerini düzenli bir şekilde saklamasına yardımcı olur. Sürekli müşteriler, rezervasyon geçmişi ve aktivite düzeyi takip edilebilir.

Bu, gelecekte müşterilere kişiselleştirilmiş teklifler göndermeye, sürekli takımlar için uygun koşullar yaratmaya ve onların tekrar gelme olasılığını artırmaya hizmet eder.

Ayrıca, rezervasyonlar otomatikleştiği için yöneticiler aynı sorulara tekrar tekrar cevap vermekten kurtulur. Müşteri boş zamanı kendisi görür ve uygun saati bağımsız olarak seçer.

Futbol işletmesini dijitalleştirmek

PlaymatchB2B, bir futbol sahasını basit bir kiralama noktasından modern yönetilen bir işletmeye dönüştürmeye yardımcı olur. Rezervasyonlar, müşteriler, istatistikler ve gelir tek bir sistemde birleşir.

Playmatch ekibi, "Saha sahiplerine sadece bir rezervasyon listesi değil, işletmelerini geliştirmek için tam bir araç seti sunmayı hedefliyoruz. PlaymatchB2B ile sahalar daha fazla müşteri bulabilir, boş zamanları azaltabilir ve günlük işlerini çok daha kolay yönetebilir," diyor.

PlaymatchB2B; futbol sahaları, mini stadyumlar ve spor kompleksleri için tasarlanmıştır. Platform üzerinden rezervasyonlar yönetilebilir, müşteri akışı artırılabilir ve işletme sonuçları takip edilebilir.

Resmi web sitesi: https://playmatch.uz

PlaymatchB2B hakkında: https://playmatch.uz/app/b2b/

PlaymatchB2B'ye katılın, futbol sahanızı dijital yönetime geçirin ve yeni müşteriler için daha erişilebilir olun.