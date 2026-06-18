Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada

Özbekistan'daki futbol tutkunları için geliştirilen Playmatch mobil platformu; saha bulma, oyuncu toplama, takım kurma ve sonuçları takip etme süreçlerini tek bir uygulamada topladı. Kullanıcılar platform üzerinden şehirlerindeki futbol sahalarını haritadan bulabilir, fiyat ve yorumları karşılaştırabilir ve boş saatleri birkaç dokunuşla rezerve edebilirler.

Futbol oynamak kolay, ancak organize etmek her zaman öyle değil

Arkadaşlar ile futbol oynama fikri genellikle hızla ortaya çıkar. Ancak ardından tanıdık sorular başlar: Kimler geliyor, hangi saha boş, fiyatı ne kadar, kaç kişi toplandı ve takımları kim kuracak?

Bu süreç genellikle onlarca telefon görüşmesi, mesajlaşma uygulamalarındaki uzun yazışmalar ve son dakika değişiklikleriyle geçer. Bazı oyuncular geleceğini onaylar ancak maç günü görünmez. Bazen de takımların güç dengesi eşit olmadığı için maçın heyecanı hızla söner.

Playmatch tam olarak bu sorunlara basit ve anlaşılır bir çözüm sunuyor. Özbekistan'ın futbol uygulaması olarak geliştirilen platform; "kim geliyor, hangi saha, kiminle oynayacağım, takımlar nasıl bölünecek?" gibi eski baş ağrılarını tek bir sistemde birleştiriyor.

Futbol sahalarını haritadan bulma ve rezervasyon

Playmatch ile futbol sahası rezervasyonu yapmak için farklı sayfalar veya telefon numaraları aramanıza gerek yok. Kullanıcı, çevresindeki sahaları haritada görür; fiyatları, müsait saatleri ve diğer oyuncuların yorumlarını karşılaştırır.

Uygun saha ve saat seçildikten sonra, çevrimiçi saha rezervasyon işlemi birkaç adımda gerçekleştirilir. Bu, kullanıcıya zaman kazandırırken saha sahibine rezervasyonları düzenli bir şekilde yönetme imkanı tanır.

Takım toplama ve katılım takibi

Futbol takımı kurma süreci de Playmatch ile oldukça kolaylaşıyor. Bir grup maçı oluşturulduğunda, katılımcılar "Geliyorum" veya "Gelmiyorum" yanıtını seçer. Organizatör ise kaç oyuncunun geleceğini gerçek zamanlı olarak takip eder.

Push bildirimleri, oyunculara maç saatinin yaklaştığını hatırlatır. Sonuç olarak, son dakika unutkanlıkları ve "Bugün futbol var mıydı?" gibi klasik sorular azalır.

AI yardımıyla dengeli takımlar

Playmatch'in temel özelliklerinden biri, AI yardımıyla adil takımlar oluşturmaktır. Sistem, oyuncuların reytingini ve sahadaki pozisyonunu dikkate alarak güç açısından dengeli kadrolar önerir.

Kullanıcılar üç farklı moddan yararlanabilir. Otomatik mod, takımları saha kapasitesine göre ayarlar. "Takım boyutu" modunda 5x5, 6x6 veya 7x7 formatı seçilebilir. "Takım sayısı" modu ise katılımcıları belirlenen sayıdaki takımlara ayırır.

Bu yaklaşım, tüm güçlü futbolcuların bir tarafta, rastgele toplanmış bir kadronun ise diğer tarafta kalmasının önüne geçmeye yardımcı olur.

Reyting, istatistik ve futbol başarıları

Platformda her oyuncu kendi futbol geçmişini oluşturur. Goller, asistler, maç katılımı, devamlılık ve diğer sonuçlar kaydedilir. Oyuncular maçtan sonra birbirlerini değerlendirebilir.

Reyting ve başarı sistemi; düzenli oynamak, kendini geliştirmek ve sahadaki aktifliği artırmak için ek motivasyon sağlar.

Saha sahipleri için Playmatch B2B

Playmatch ekosisteminde, futbol sahası sahipleri için ayrı bir PlaymatchB2B uygulaması da mevcuttur. Bu uygulama üzerinden rezervasyonlar yönetilebilir, dolu saatler takip edilebilir, müşteri aktiviteleri analiz edilebilir ve gelir istatistikleri görülebilir.

Bu çözüm, saha sahipleri için günlük yönetimi basitleştirir, boş saatleri azaltmaya ve müşteri ilişkilerini sistemli hale getirmeye yardımcı olur.

Playmatch ekibi, "Amacımız sadece bir saha rezervasyon hizmeti yaratmak değil. Playmatch aracılığıyla Özbekistan'daki amatör futbol kültürünü dijitalleştirmek, futbolcuları ve saha sahiplerini tek bir konforlu sistemde birleştirmek istiyoruz" diyor.

Playmatch oyuncular için tamamen ücretsizdir ve iOS ile Android cihazlarda mevcuttur. Uygulamayı App Store veya Google Play üzerinden indirebilir, özelliklerini incelemek ve uygun versiyonu seçmek için Playmatch'in özel sayfasına gidebilirsiniz.

Resmi site: https://playmatch.uz

Uygulamayı indir: https://playmatch.uz/app/b2c/

Playmatch'i indirin, en yakın futbol sahasını bulun, arkadaşlarınızı toplayın ve bir sonraki maçı birkaç adımda organize edin. "Kim geliyor?", "Hangi saha boş?" ve "Takımları nasıl kuracağız?" sorularını artık uygulamanın kendisine bırakabilirsiniz.