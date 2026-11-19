Olay, 18 Kasım'da üç devlet başkanı ve diğer konukların grup fotoğrafı için hazırlandığı sırada meydana geldi. Başlangıçta Donald Trump, Şi Cinping ve eşiyle selamlaştı. Ardından Putin onlara yaklaşarak elini uzattı. Videoda Şi Cinping'in bu harekete karşılık vermediği görülüyor. Daha sonra Putin, Trump ile tokalaşarak kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

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Daha sonra fotoğraf çekimi için yerleşme sürecinde Şi Cinping, Putin'iTrump'ın yanından başka bir tarafa yönlendirdi ve eşi Peng Liyuan için yer açtı. Sonuç olarak Putin, ABD ve Çin liderlerinden ayrı bir yerde fotoğraf çektirdi.

Dikkat çekici bir nokta ise, Şi Cinping'in zirveye gelen Donald Trump'ı Şenzen havaalanında bizzat karşılamasıydı. Bu durum, Çin liderinin yabancı bir devlet başkanını havaalanında karşılamasıyla ilgili nadir görülen diplomatik bir jest olarak değerlendirildi. Putin ise havaalanında Çin Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi Cai Qi tarafından karşılanmıştı.