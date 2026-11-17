Yayılan görüntülerde karanlık gökyüzünde büyük kanatlı, tanımlanamayan bir yaratığın uçtuğu görülüyor. Maussan, onu pteranodona benzeterek olayın daha derinlemesine incelenmesi gerektiğini belirtti. Ancak videolarda tam olarak hangi yaratığın yer aldığı henüz kesin olarak belirlenmiş değil.

Meksika'nın Ciudad Juárez şehri semalarında dev kanatlı bir yaratığın uçtuğunu gösteren videolar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar görüntülerdeki varlığı, milyonlarca yıl önce nesli tükenmiş olan pterodaktile benzetiyor. Videolar, Meksikalı ufolog Jaime Maussan tarafından da kendi sayfasında paylaşıldı.

Ciudad Juárez Sivil Savunma Hizmetleri Başkanı Sergio Rodriguez, bu videoları "dijital eğlence içeriği" olarak nitelendirdi ve halkı doğrulanmamış bilgileri yaymamaya çağırdı. Rodriguez, tarih öncesi bir döneme ait bir yaratığın gerçekten keşfedilmiş olması durumunda, Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü ile uluslararası bilimsel kuruluşların bu durumu incelemiş olacağını vurguladı.

Uzmanlar ise videodaki kanatlı silüetin bölgede yaygın olan büyük bir kuş, yani mavi balıkçıl olabileceğini tahmin ediyor. Bazı karelerin yapay zeka yardımıyla işlendiği veya yapay olarak oluşturulduğu yönünde görüşler de mevcut. Ancak orijinal video dosyalarıyla ilgili tam teknik ekspertiz sonuçları açıklanmadı.

Pterodaktil ve pteranodonlar da dahil olmak üzere pterozorlar, milyonlarca yıl önce yaşamış uçan sürüngenler olup yaklaşık 66 milyon yıl önce nesilleri tükenmiştir. Şu an için Ciudad Juárez semalarında böyle bir yaratığın belirdiğini doğrulayan hiçbir bilimsel kanıt bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, videolarda hangi yaratığın yer aldığına dair çeşitli tahminler olsa da pterodaktil iddiaları doğrulanmamıştır.