ABD semalarında denizanasına benzeyen gizemli bir cisim belirdi

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ABD semalarında denizanasına benzeyen gizemli bir cisim belirdi

ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage şehrinde gökyüzünde denizanasına benzeyen, uzun dokunaçlı koyu renkli bir cisim belirdi. Olağan dışı manzara 15 Haziran'da tesadüfen videoya kaydedildi.

Sarah Jane Osborn, o gün gökkuşağını fotoğraflarken gökyüzünde hareket eden tanımlanamayan bir nesneyi de kamerasına kaydetti. Osborn'un ifadesine göre cisim yaklaşık üç dakika boyunca görünür halde kaldı.

Söz konusu video Kasım ayında sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcılar arasında çeşitli tahminlere yol açtı. Bazıları bunu tanımlanamayan uçan bir nesneyle (UFO) ilişkilendirirken, diğerleri daha basit açıklamalar öne sürdü.

Pentagon'un eski UFO araştırma birimi başkanı Sean Kirkpatrick, görüntüdeki nesnenin uzun şeritleri olan bir uçurtma olabileceğini tahmin ediyor. Alaska'daki askeri üs yetkilileri de videodan haberdar olduklarını belirttiler ancak olayla ilgili detaylı bir açıklama yapmadılar.

Şu ana kadar gökyüzünde görülen cismin tam olarak ne olduğu resmen tespit edilemedi. Bu nedenle, sıra dışı görüntüyle ilgili gizem çözülmeyi bekliyor.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» editör
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