Kazakistan'da dördüz bebek dünyaya getiren anneye ev hediye edildi

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Kazakistan'da dördüz bebek dünyaya getiren anneye ev hediye edildi

Kazakistan'ın Jetisu bölgesinde 31 yaşındaki Almira Bekeyeva, aynı anda dört erkek çocuk dünyaya getirdi. Ailenin daha önce üç çocuğu vardı. Artık yedi çocuk ebeveyni oldular. Bu sevindirici olay vesilesiyle aileye Sarıözek kasabasından üç odalı bir daire hediye edildi.

Bebekler 24 Eylül'de hamileliğin 31. haftasında erken dünyaya geldi. Bu nedenle doktorlar sezaryen operasyonu gerçekleştirdi. Erkek çocuklara Arlan, Arsylan, Alikhan ve Amirkhan isimleri verildi.

Hamilelik süreci zorlu geçtiği için Almira, 23. haftadan itibaren doktor gözetimindeydi. Doğumdan sonra bebeklerin özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyması nedeniyle aile bir süre hastanede kaldı. Artık anne ve bebekler evlerine dönme imkanına kavuştu.

Almira, aynı anda dört çocuk beklediği haberinin kendisi için sürpriz olduğunu belirtti. Bu haber ona büyük bir sevincin yanı sıra biraz da endişe getirdi. Özellikle büyük çocuklarının kardeşleriyle ilk karşılaşmasını sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Almira, "Büyük çocuklarımı çok özledim. Onlara sarılmayı ve kardeşleriyle ilk kez tanıştıklarını görmeyi çok istiyorum" dedi.

Aile Jetisu bölgesine döndüğünde yerel halk tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Ayrıca Sarıözek'teki modern bir konut kompleksinden üç odalı dairenin anahtarları teslim edildi.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» editör
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