Çinli XPeng şirketi kendi IRON adlı yeni nesil insansı robotunu tanıttı. Yeni cihazın dış görünüşü birçok kişiye bilimkurgu filmlerindeki klasik uzaylı figürlerini hatırlatsa da, son derece doğal hareketleri kamuoyunda ve sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

IRON robotunun temel özellikleri ve teknik yetenekleri

Yeni nesil robot, insan anatomisine maksimum düzeyde yaklaştırılmış teknolojiler temelinde yaratılmıştır:

«Kemik-kas-deri» mimarisi: Robot, bionik kaslara ve 82 serbestlik derecesine (hareket noktasına) sahiptir. Adım atışı o kadar pürüzsüz ve doğaldır ki, tanıtım sırasında birçok kişi içinde bir insan olduğunu düşündü.

Şüpheleri gideren deney: Robotun gerçek olduğunu kanıtlamak için XPeng başkanı Xe Syaopen sahnede robotun dış kaplamasını keserek, iç metal iskeletini ve kablolarını sergiledi.

Yüksek işlem gücü: Cihaz 2000 TOPS üzerinde güce sahip üç yapay zeka çipi ve katı hal ( solid-state ) batarya ile donatılmıştır.

Kullanım alanları ve planlar: IRON başlangıçta ofisler, mağazalar ve sanayi kuruluşlarında hizmet vermek üzere tasarlanmıştır. Şirket 2026 yılı sonunda seri üretime başlamayı, 2027 yılının ikinci yarısından itibaren ise ev işlerine uyarlanmış versiyonlarını teslim etmeyi planlıyor.

Çin'deki diğer son robotik başarıları

Çin, 2026 yılında insansı robot üretimi konusunda dünya pazarındaki liderliğini daha da güçlendiriyor:

Şirket / Proje Temel yenilik ve göstergeler NeodraDynamics Robotics (Neo1) Ağır yükleri (500 kg kadar) kaldırmaya ve tehlikeli bölgelerde çalışmaya yönelik 4 metrelik dev insansı robot tanıtıldı Shenzhen'deki Guinness rekoru 151 adet insansı robot (T800 modeli öncülüğünde) aynı anda senkronize dans ederek dünya rekoru kırdı UBTECH Robotics fabrikası Yılda 10 bin adet endüstriyel insansı robot üreten ve «robotlar robotları toplar» ilkesiyle çalışan dünyanın ilk tam otomatik fabrikası faaliyete geçti

Sizce 2027 yılından itibaren ev işlerini yapan insansı robotlar, sıradan ailelerin hayatına ne kadar hızlı girecek?

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