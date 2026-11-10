1 dolar — 1,4 milyon riyal: Dünyanın en değersiz para birimi çöpe atılıyor

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1 dolar — 1,4 milyon riyal: Dünyanın en değersiz para birimi çöpe atılıyor

İran ekonomisi, uzun yıllara dayanan uluslararası yaptırımlar, katı mali kısıtlamalar ve kontrolden çıkmış hiperenflasyon nedeniyle tarihi bir çöküşün eşiğine geldi. Ülkenin ulusal para birimi olan riyal, satın alma gücünü neredeyse tamamen yitirdi. Resmi olmayan karaborsada 1 ABD dolarının kuru 1,4 milyon riyal psikolojik sınırını aşarak, bu para birimini resmen gezegendeki en değersiz para birimi haline getirdi.

Sosyal medyada yayılan videolarda, vatandaşların nakit para destelerini çöp gibi yere saçtığını veya sembolik bir protesto işareti olarak çöp kutularına attığını görmek mümkün. Bu manzara, milyonlarca insan arasında giderek artan derin umutsuzluğun ve öfkenin açık bir tezahürü haline geldi.

10 milyonluk banknot ve 7 dolarlık reel değer

Para dolaşımındaki açığı kapatmak ve nakit sıkıntısını hafifletmek amacıyla İran Merkez Bankası, ülke tarihindeki en büyük — 10 milyon riyal değerinde yeni banknotu tedavüle çıkarmak zorunda kaldı. Ancak sayısal olarak astronomik görünen bu büyük kağıt paranın piyasadaki gerçek değeri sadece 7 ABD doları civarında tahmin ediliyor.

Hükümet, para biriminden dört sıfır atarak ve kademeli olarak yeni «tümen» sistemine geçerek psikolojik baskıyı azaltmaya çalıştı. Ancak gerçek ekonomik reformlar ve döviz girişi olmadan gerçekleştirilen bu devalüasyon, değer kaybı hızını dizginleyemedi.

Ekonomik gösterge

Mevcut durum ve rakamlar

Sosyal etki

Karaborsadaki dolar kuru

1 USD = 1.400.000 riyalden fazla

Ulusal para birimi dünyanın en değersiz statüsüne düştü

Gıda enflasyonu

Yüzde 120'nin üzerinde

Günlük tüketim sepeti fiyatları katlanarak arttı

Asgari ücret kapsamı

Aylık maaş ihtiyaçların yüzde 40'ını bile karşılamıyor

Nüfusun büyük bir kısmı yoksulluk sınırının altında kaldı

En büyük banknot

10 milyon riyal değerinde banknot

Uluslararası piyasadaki gerçek değeri sadece ~7 dolar

IMF tahmini

Orta Doğu'daki en derin resesyon durumu

Ekonomik büyüme ve üretim durma noktasında

«Kağıt para, basıldığı kağıdın maliyetinden bile daha değersiz hale geldiğinde bankacılık sistemi felç olur. İnsanlar günlük alışverişleri için çantalarla para taşımak zorunda kalıyor.»

Yaptırım baskısı, kaynak kıtlığı ve kitlesel protestolar

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, İran ekonomisi Orta Doğu bölgesindeki diğer tüm ülkelere kıyasla çok daha ağır bir çöküş dönemi yaşıyor. ABD tarafından İran'ın petrol ihracatına ve uluslararası banka işlemlerine uygulanan katı kısıtlamalar, devlet hazinesinin ana gelir kaynaklarını kesti.

Para biriminin değer kaybının üzerine eklenen elektrik ve içme suyu kesintileri, halkın sabrını taşırdı. Şu anda ülkenin büyük şehirlerinde fiyatların haksız yere artmasına ve sosyal çaresizliğe karşı geniş çaplı ekonomik protestolar devam ediyor.

Sizce dış yaptırımlar kaldırılmazsa, İran hükümeti iç imkanlar ve devalüasyon yoluyla ulusal para birimini bu felaketten kurtarabilir mi? Fikrinizi yorumlarda belirtin.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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