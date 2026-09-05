Kızını arayan anne bir yıl boyunca sahte bir kıza inandı

Uzun yıllardır kayıp olan kızını bulma umuduyla yaşayan bir anne, bir yıl boyunca kendisini kızı olarak tanıtan bir kişi tarafından kandırıldığını öğrenince büyük bir yıkım yaşadı.

57 yaşındaki Sian Williams'ın, ayrıldığı kızı Tilly'den elinde kalan tek şey bir fotoğraftı. Tilly henüz altı aylıkken koruyucu aileye verilmişti; bu durum Sian'ın bir hatasından kaynaklanmıyordu.

Sian'ın eski eşi Timothy Jenkins, 1996 yılının Ekim ayında beş yaşındaki kızı Jessica'nın ölümüyle ilgili cinayetten suçlu bulunmuş ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tilly başka bir yerde büyütüldü, Sian ise kızını iki yaşına kadar kontrollü görüşmelerde görebildi. Daha sonra Tilly evlatlık verildi.

Annesine Tilly'nin fotoğrafları ve hayatı hakkında bilgiler gönderiliyordu ancak Tilly 18 yaşına bastıktan sonra bu iletişim de kesildi. Sian kızını tamamen kaybetmişti.

Yıllar sonra Sian, Facebook'taki evlat edinme gruplarında kızını aradığına dair bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Tilly'nin doğum adını ve doğum tarihini de belirtti.

Yedi yıl sonra bir kadından mesaj aldı. Kadın kendisini Tilly olarak tanıttı ve Sian onun doğru doğum tarihini söyleyince, sonunda kızını bulduğuna inandı.

Kadın kendisini Sindi olarak tanıttı ve dört çocuğu olduğunu söyledi. Sian, Tilly'den elinde kalan tüm fotoğrafları ona gönderdi. Sindi ise kendi fotoğraflarını bebeklik fotoğraflarıyla karşılaştırarak aralarında benzerlik olduğunu gösterdi.

Sindi DNA testi yaptırmayı bile teklif etti ancak daha sonra vazgeçti. Sian ise kızını kaybetme korkusuyla bu konuyu zorlamadı.

Daha sonra görüntülü görüşmeler yoluyla iletişim kurdular. Sindi, Sian'a erkek arkadaşının kendisine şiddet uyguladığını, hatta çocuklarını Jessica'nın katiliyle hapishanede görüştürdüğünü anlattı.

Kızını tekrar kaybetmekten korkan Sian, şiddet uygulayan erkek arkadaşından ayrılması için ona 150 sterlin gönderdi.

2025 yılının Ekim ayında Sian, Tilly olduğuna inandığı Sindi ile şahsen tanışmak için dört saat araba sürdü. Yakınlaştıklarında Sian, ailesine yakın olmak için taşındı ve evlat edinme iletişim kaydından kendi ismini sildirdi.

Ancak her şey yolunda görünürken, başka bir kadından mesaj geldi. Kadın, Sindi'nin Sian'ın gerçek kızı olmadığını ve bunu daha önce de yaptığını söyledi.

Sian şüpheyle Sindi'ye ulaştığında, ondan kadını engellemesini istedi. Ancak daha sonra iki kişi daha benzer bilgilerle ortaya çıktı.

Sian, Sindi'den gerçeği itiraf etmesini isteyen son bir mesaj gönderdi. Gelen cevap onu daha da sarstı:

«Üzgünüm, sadece bir annem olmasını, beni her şeyden üstün tutan birinin olmasını istedim. Hayatımda hiç böyle biri olmamıştı.»

Bunun üzerine Sian kandırıldığını anlamaya başladı. Ona göre Sindi, Tilly'nin doğum tarihini sadece Facebook'taki gönderiden öğrenmişti. Ayrıca DNA testi konusunda Sian'ın ilişkilerinin bozulmasından korkarak ısrarcı olmayacağını da anlamış olabilir.

Sian, Sindi'nin bahsettiği şiddet yanlısı erkek arkadaşın da gerçek olmayabileceğini tahmin ediyor. Böylece gönderilen 150 sterlin de boşa gitmiş oldu.

Bir yıllık umut ve bekleyişin ardından Sian, evlat edinme iletişim kaydına geri dönmek için tekrar başvuruda bulunuyor. Tilly'yi arama süreci ise hala devam ediyor.

Anne artık tekrar kandırılmaktan korkuyor. Gerçek Tilly ortaya çıksa bile ona inanıp inanamayacağından endişe ediyor.

«Bu olay insanlara olan güvenimi tamamen yok etti» — dedi Sian.