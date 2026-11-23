Arjantin'in orta kesimindeki kumlu bölgelerde yaşayan "pembe peri armadillosu" (Pink Fairy Armadillo), sıra dışı görünümü ve son derece nadir olmasıyla dikkat çeker. Bu minik canlı, armadillolar ailesinin en küçük üyesidir ve hayatının büyük bir kısmını yer altında geçirir.

Vücut uzunluğu sadece 9–15 santimetre, ağırlığı ise yaklaşık 100 gramdır. Küçük cüssesine rağmen pembe peri armadillosu, toprağı kazma konusunda oldukça yeteneklidir. Ön ayaklarındaki büyük ve güçlü pençeleri sayesinde kumu hızla kazarak yer altında hareket eder. Tehlike hissettiğinde ise birkaç saniye içinde kuma gömülerek gözden kaybolabilir.

Hayvanın en dikkat çekici özelliği, sırtını kaplayan açık pembe renkli zırhıdır. Diğer armadillolardan farklı olarak bu zırh daha ince ve esnektir. Deri yüzeyine yakın bulunan kan damarları, zırhın pembe görünmesine neden olur. Bu özgün yapı, hayvanın yer altındaki yaşam tarzına uyum sağlamasında önemli bir rol oynar.

Pembe peri armadillosu genellikle gece aktiftir. Karıncalar, böcek larvaları, toprak solucanları ve salyangozlar gibi küçük omurgasızlarla beslenir. Yiyecek aramak için kum altındaki tüneller boyunca hareket eder.

Ancak bu nadir memeliyi doğada görmek oldukça zordur. Zamanının çoğunu yer altında geçirmesi ve çevresel değişimlere karşı duyarlılığı nedeniyle bilim insanları tarafından bile az incelenmiştir. Doğal yaşam alanlarının daralması, tarımsal faaliyetlerin genişlemesi ve evcil hayvanların saldırıları, yaşamı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.