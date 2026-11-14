Vladimir Putin'in kızının Zelenskiy'den çocuk sahibi olduğuna dair bilgiler ortaya çıktı

Ayrıca Katerina Tixonova, doğum öncesi dönemde halka açık etkinliklere çoğunlukla uzaktan katıldı. Özellikle çocuğunun doğumundan birkaç ay önce St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda video konferans yoluyla konuşma yaptı.

"Agentstvo" yayınının tahminine göre, belgenin çocuğun doğumundan neredeyse bir yıl sonra düzenlenmesi, Putin ailesinin bebeğin dünyaya geldiği bilgisini kamuoyundan gizleme isteğiyle ilgili olabilir.

Sızdırılan belgelerde, Adrian İgoreviç Tixonov'un Rusya Devlet Başkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na bağlı Merkez Klinik Hastanesi'nde doğduğu kaydediliyor. Doğum belgesi ise bu yılın 10 Temmuz tarihinde düzenlendi.

Yayınlanan bilgilere göre çocuk, 15 Ağustos 2025 tarihinde Moskova'da dünyaya geldi. Muhtemel babasının, Bavyera Devlet Balesi'nin eski yöneticisi Igor Zelenskiy olduğu düşünülüyor. Bebeğe babasının değil, annesinin soyadı olan Tixonov verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küçük kızı Katerina Tixonova'nın bir erkek çocuk dünyaya getirdiği bildirildi. Bebeğe Adrian ismi verildi. Bunun, Rus liderin dördüncü torunu olabileceği belirtiliyor. Haber, sızdırılan nüfus kayıtlarına dayanan "Agentstvo" yayını tarafından duyuruldu.

Gizli belgiler ifşa oldu: Putin'in dördüncü torununa ne isim verildi?

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"The Moscow Times" gazetesinin yazdığına göre, Katerina Tixonova 2017 yılından beri Igor Zelenskiy ile ilişki yaşıyor. O dönemde Zelenskiy, Münih'teki Bavyera Devlet Balesi'ni yönetiyordu.

"Vajnie istorii" yayınının yaptığı araştırmaya göre, Tixonova iki yıl içinde Münih'e 50'den fazla uçuş gerçekleştirdi. Ayrıca Zelenskiy ile birlikte çeşitli seyahatlerde de bulundu.

Aralık 2017'de Katerina Tixonova'nın Elza adında bir kızı dünyaya geldi. "Proyekt" yayınının bilgilerine göre, kız çocuğu doğduğunda babasının soyadını almış olsa da, yurt dışı seyahatleri için annesinin soyadının yazılı olduğu pasaportu kullandı.

Bundan önce Putin'in küçük kızı, "Ozero" kooperatifindeki ortağı ve eski dostu Nikolay Şamalov'un oğlu olan iş insanı Kirill Şamalov ile evliydi.

Putin'in diğer torunları hakkında da bilgiler yayılmıştı

Vladimir Putin daha önce de torunları hakkında bazı bilgiler vermişti. Özellikle Haziran 2017'de ikinci torununun dünyaya geldiğini açıklamıştı.

Edinilen bilgilere göre, büyük kızı Mariya Voronsova'nın iki oğlu var. Roman, Ağustos 2012'de Hollandalı iş insanı Yorrit Faassen'den; Andrey ise Nisan 2017'de "Novatek" şirketi yöneticisi Yevgeniy Nagorniy'den dünyaya geldi.

Haziran 2025'te Rusya Devlet Başkanı, ilk kez Pekin'den gelen bir bakıcısı olan torunundan bahsetti. Çeşitli tahminlere göre Putin, Katerina Tixonova'nın kızı Elza'yı kastediyor olabilir.

Ayrıca Putin'in eski jimnastikçi Alina Kabayeva'dan olan çocuklarının da farklı soyadları altında yaşadığına dair bilgiler mevcut.

"Dose" merkezinin bilgilerine göre, Ivan ve Vladimir isimli iki oğulları 2015 ve 2019 yıllarında doğdu. Çocuklara Spiridonov soyadı verildi. Bu soyadının, Rusya Devlet Başkanı'nın dedesi Spiridon Putin'in isminden alındığı tahmin ediliyor.

Ayrıca Putin'in Svetlana Krivonogix'ten olan muhtemel evlilik dışı kızı Yelizaveta da Rudnova soyadını aldı. Sosyal medyada ise Luiza Rozova takma adıyla tanınıyor.

Not: Makalede yer alan özel hayata ilişkin bazı bilgiler, medya araştırmalarına ve sızdırılan belgelere dayanmakta olup, bunların tamamının bağımsız olarak doğrulandığına dair bir bilgi bulunmamaktadır.