ABD mahkemesi Trump'ın göçmenlik kısıtlamalarını yasa dışı buldu

·47·Dünya
ABD mahkemesi Trump'ın göçmenlik kısıtlamalarını yasa dışı buldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray yönetimi ile yargı sistemi arasındaki yasal mücadele yeni ve beklenmedik bir aşamaya girdi. Rhode Island eyaletindeki federal mahkeme, Donald Trump ekibi tarafından dünyanın 39 ülkesinin vatandaşlarına yönelik getirilen bir dizi sert göçmenlik kısıtlamasını yasa dışı ilan etti.

Bu sansasyonel karar sayesinde, ABD'den sığınma talep eden, çalışma izni almaya çalışan, daimi oturma izni (green card) ve vatandaşlık için başvuru yapan ve belgeleri dondurulan binlerce göçmen için yeni umut kapıları yeniden açılıyor.

"Yasal belirsizlik bataklığı" ve hakimin sert açıklaması

Providence şehri baş federal hakimi John McConnell, Trump yönetimi tarafından öne sürülen tartışmalı yasakları şiddetle eleştirdi. Ona göre bu kısıtlamalar, binlerce masum insanı zor duruma düşürdü.

  • Haksız gecikme: Hakimin belirttiğine göre, bu yabancı vatandaşlar ABD Kongresi tarafından belirlenen tüm yasal aşamalardan geçmiş ve Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) gerekliliklerini tam olarak yerine getirmişti. Buna rağmen, başvuruları aylarca gerekçesiz olarak incelenmemişti.

  • Yetki aşımı: Mahkemenin sonucuna göre, USCIS hizmet yetkilerini kötüye kullanmış ve kararları herhangi bir yasal dayanak olmadan almıştı. McConnell, bu önlemlerin temelinde göçmenlere yönelik olumsuz görüşlerin yattığını ve devlet politikasının bu tür duygulara dayanmaması gerektiğini vurguladı.

Bu tarihi zafer, bu yılın Mart ayında Trump politikasına karşı dava açan göçmen haklarını savunma örgütleri ve sendikalar koalisyonunun büyük bir başarısı olarak değerlendiriliyor.

Trump dönemi yasaklarının kronolojisi: Kimler kısıtlamaya takıldı?

Donald Trump 2025'te Beyaz Saray'a yeniden seçildikten sonra, seçim vaatlerine uygun olarak göç sistemini maksimum düzeyde sıkılaştırmıştı. İki aşamada uygulanan yasakların listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Yürürlüğe girme tarihi

Kısıtlama durumu

Etkilenen ülkeler

Haziran 2025

Tam yasak ve kısmi kısıtlamalar

Afganistan, İran, Yemen, Libya, Somali, Sudan, Haiti (tam yasak); Venezuela, Küba, Türkmenistan (kısmi kısıtlama).

1 Ocak 2026

Listenin genişletilmesi

Burkina Faso, Mali, Nijer, Suriye, Güney Sudan (tam yasak); Angola, Nijerya, Senegal, Tanzanya (kısmi kısıtlama).

Arka plan: Okyanus ötesindeki bu iç siyasi ve hukuki çatışmalar, ABD'ye gitmeyi veya orada yasal olarak yaşamayı hedefleyen binlerce hemşehrimiz ve komşu bölge temsilcileri için de büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre, Rhode Island mahkemesinin bu cesur adımı, Trump'ın sert göçmenlik politikasına indirilen ilk ciddi hukuki darbe oldu. Bu emsal, ileride Beyaz Saray tarafından alınan diğer kısıtlayıcı belgelerin de iptal edilmesine zemin hazırlayabilir. Mahkemeler ve başkanlık yönetimi arasındaki bu mücadelenin henüz uzun süreceği görülüyor.

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ABDDonald TrumpRhode IslandJohn McConnellProvidence
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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