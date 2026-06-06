Anthropic, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı için gizli Claude Mythos modelini devreye aldı

·66·Teknoloji
Anthropic, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı için gizli Claude Mythos modelini devreye aldı

Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi olan Amerikalı Anthropic şirketi etrafında büyük bir tartışma alevleniyor. Financial Times'ın duruma hakim kaynaklara dayanarak verdiği habere göre, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), siber operasyonlar alanındaki görevler için özel Claude Mythos modelini kullanıyor. Oysa resmi olarak şirket ile ABD Savunma Bakanlığı birimleri arasındaki işbirliği yasaklanmıştı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yayının bilgilerine göre, son aylarda Anthropic mühendisleri NSA birimlerinde faaliyet göstererek Mythos modelinin özelleştirilmiş görevlere uyarlanmasına yardımcı oldular. Resmi olarak siber güvenlik ihtiyaçlarından bahsedilse de kaynaklar, bu teknolojinin yabancı bilgisayar ağlarındaki zafiyetleri bulma ve bunlara sızma gibi saldırı operasyonlarında kullanılabileceğini tahmin ediyor.

Modern siber çatışmalar birkaç yıl öncesine kıyasla çok daha hızlı gelişiyor. Eskiden bir zafiyetin tespit edilmesi ile kullanılabilmesi arasında aylar geçerken, günümüzde bu süre saatler veya hatta dakikalarla ölçülüyor. Böyle bir ortamda yapay zeka araçları istihbarat servisleri için önemli bir avantaja dönüşüyor. Claude Mythos sinir ağı, yazılımları otomatik olarak analiz edebiliyor ve işletim sistemleri ile tarayıcılardaki birçok güvenlik açığını bulabiliyor.

Şirket ile ABD yönetimi arasındaki çatışma, 2026 yılının başında Beyaz Saray'ın Anthropic ile 200 milyon dolarlık bir sözleşmeyi görüşmesiyle başlamıştı. O dönemde hükümet yapay zeka sistemlerindeki kısıtlamaların yumuşatılmasını talep etmiş, ancak şirketin CEO'su Dario Amodei, kitlesel gözetim ve otonom savaş sistemlerinde yapay zeka kullanımına karşı çıkmıştı. Sonuç olarak, 2026 yılının Mart ayında Pentagon, Anthropic ürünlerini ulusal güvenlik için "sistemik risk" olarak ilan etmişti.

Şu anda şirket mahkemede haklarını savunurken, devlet kurumları ulusal güvenlik meselelerini gerekçe gösteriyor. Financial Times'ın bilgileri doğrulanırsa, durum garip bir hal alacak: Özel servisler, federal hükümetle anlaşmazlık yaşayan ve resmi olarak tehlikeli bulunan bir şirketin teknolojilerini gizlice kullanmaya devam ediyor.

AnthropicClaudeABDSiber GüvenlikYapay Zeka
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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