WWDC 2026: Siri güncellemesi ve Apple Intelligence özellikleri

·63·Teknoloji
WWDC 2026: Siri güncellemesi ve Apple Intelligence özellikleri

Apple'ın yıllık Worldwide Developers Conference (WWDC 2026) etkinliği yaklaştıkça, teknoloji dünyasında büyük değişiklikler bekleniyor. Etkinlik Pazartesi günü Pasifik Saati ile 10:00'da başlayacak ve Apple Developer uygulaması, şirket web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Bu yılki konferansın ana odağı, Siri sesli asistanının köklü bir şekilde güncellenmesi ve Apple Intelligence sisteminin genişletilmesine yöneliktir. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

En çok beklenen haberlerden biri, Siri'nin yapay zeka tabanlı büyük güncellemesidir. Artık bağlamı daha iyi anlayan, çok aşamalı görevleri yerine getirebilen ve uygulamalarla daha doğal iletişim kuran bir asistana dönüşüyor. Bilgilere göre, Siri yeteneklerini artırmak için Google'ın Gemini teknolojisinden yararlanacak. Ayrıca, Bloomberg'in haberine göre, ChatGPT, Claude ve Gemini ile rekabet edebilecek ayrı bir Siri uygulaması tanıtılabilir.

Apple Intelligence kapsamında Photos uygulaması da önemli ölçüde akıllanacak. Kullanıcılar, doğal dilde sorgu göndererek fotoğrafları düzenleyebilecek, gereksiz nesneleri silebilecek ve akıllı önerilerden faydalanabilecek. Kamera uygulamasında ise Google Image Search yardımıyla nesneleri tanımlamayı sağlayan yeni bir “Visual Intelligence” bölümü yer alacak. Ayrıca, Image Playground uygulaması yüksek kaliteli görseller oluşturma ve yeni sanatsal stillerle zenginleştirilecek.

Sistemin diğer bölümlerinde de ilginç özellikler bekleniyor. Örneğin, Wallet uygulamasında fişlerin fotoğrafını çekerek harcamaları bölüşme (bill-splitting) imkanı sunulacak. App Store kapsamında ise rezervasyon yapma veya belgeleri yönetme gibi görevleri yerine getiren yapay zeka ajanları kullanıcılar için tanıtılabilir. Ayrıca, kullanıcı ruh haline uygun AI duvar kağıtları ve metin tabanlı önerilen Genmoji özelliğinin de kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor.

AppleSiriWWDC 2026Yapay ZekaiPhone
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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WWDC 2026: Siri güncellemesi ve Apple Intelligence özellikleri – Zamin.uz, 06.06.2026