Çin'in Tianwen-2 sondası, Ay'ın bir parçası olabilecek asteroide yaklaşıyor

Çin'in Tianwen-2 uzay aracının önümüzdeki haftalarda Kamoʻoalewa adlı küçük asteroide yaklaşması bekleniyor. Bu cisim, 2016 yılında Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü tarafından Pan-STARRS teleskobu kullanılarak keşfedilmişti. Bu görev, asteroidin kökeniyle ilgili önemli soruları yanıtlaması beklendiği için uzay araştırmaları tarihinde özel bir yere sahip. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kamoʻoalewa, A Hua He Inoa programı kapsamında Hawaii dilinde adlandırılan ilk gök cismidir. Bilim insanlarının tahminlerine göre bu asteroid, antik bir çarpışma sonucu Ay'dan kopan bir parça olabilir. Tianwen-2 görevinin ana amacı, sadece cismin yüzeyini incelemek değil, aynı zamanda ondan örnekler toplayıp Dünya'ya geri getirmektir. Bu da 2021 yılında öne sürülen "Ay hipotezini" test etme imkanı sağlayacaktır.

Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü Başkanı Doug Simons'un belirttiğine göre, bu görev gezegen bilimi alanında yeni bir dönemi başlatacak. Yer tabanlı teleskoplarla bulunan cisim, artık doğrudan uzay aracıyla incelenecek. Hawaii dilinde "titreyen gök cismi" anlamına gelen Kamoʻoalewa, Dünya'ya göre alışılmadık yörüngesiyle öne çıkıyor.

Eğer Tianwen-2, asteroidin Ay kökenli olduğunu doğrularsa, bu durum Dünya ve Ay'ın geçmişte karşılıklı madde alışverişi yaptığına dair teorileri güçlendirecektir. Bu tür araştırmalar, Güneş Sistemi'nin erken dinamiklerini anlamak açısından büyük önem taşır. Şu anda Çinli mühendisler ve uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, araçtan gelecek ilk yakın mesafe verilerini bekliyor.