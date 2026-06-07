Çin'in Tianwen-2 sondası, Ay'ın bir parçası olabilecek asteroide yaklaşıyor

·3·Teknoloji
Çin'in Tianwen-2 sondası, Ay'ın bir parçası olabilecek asteroide yaklaşıyor

Çin'in Tianwen-2 uzay aracının önümüzdeki haftalarda Kamoʻoalewa adlı küçük asteroide yaklaşması bekleniyor. Bu cisim, 2016 yılında Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü tarafından Pan-STARRS teleskobu kullanılarak keşfedilmişti. Bu görev, asteroidin kökeniyle ilgili önemli soruları yanıtlaması beklendiği için uzay araştırmaları tarihinde özel bir yere sahip. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kamoʻoalewa, A Hua He Inoa programı kapsamında Hawaii dilinde adlandırılan ilk gök cismidir. Bilim insanlarının tahminlerine göre bu asteroid, antik bir çarpışma sonucu Ay'dan kopan bir parça olabilir. Tianwen-2 görevinin ana amacı, sadece cismin yüzeyini incelemek değil, aynı zamanda ondan örnekler toplayıp Dünya'ya geri getirmektir. Bu da 2021 yılında öne sürülen "Ay hipotezini" test etme imkanı sağlayacaktır.

Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü Başkanı Doug Simons'un belirttiğine göre, bu görev gezegen bilimi alanında yeni bir dönemi başlatacak. Yer tabanlı teleskoplarla bulunan cisim, artık doğrudan uzay aracıyla incelenecek. Hawaii dilinde "titreyen gök cismi" anlamına gelen Kamoʻoalewa, Dünya'ya göre alışılmadık yörüngesiyle öne çıkıyor.

Eğer Tianwen-2, asteroidin Ay kökenli olduğunu doğrularsa, bu durum Dünya ve Ay'ın geçmişte karşılıklı madde alışverişi yaptığına dair teorileri güçlendirecektir. Bu tür araştırmalar, Güneş Sistemi'nin erken dinamiklerini anlamak açısından büyük önem taşır. Şu anda Çinli mühendisler ve uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, araçtan gelecek ilk yakın mesafe verilerini bekliyor.

Tianwen-2KamoʻoalewaUzayÇinAstronomi
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

ChatGPT tarihteki en hızlı büyüyen uygulama olduChatGPT tarihteki en hızlı büyüyen uygulama olduDün, 18:48Yan panelinde ekranlı kasa: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity tanıtıldıYan panelinde ekranlı kasa: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity tanıtıldıDün, 18:29WWDC 2026: Siri güncellemesi ve Apple Intelligence özellikleriWWDC 2026: Siri güncellemesi ve Apple Intelligence özellikleriDün, 18:24Güney Kore'de yarı iletken transistör teknolojisi yeniden keşfedildiGüney Kore'de yarı iletken transistör teknolojisi yeniden keşfedildiDün, 18:20Sriram Krishnan Beyaz Saray'ın yapay zeka danışmanlığı görevinden ayrılıyorSriram Krishnan Beyaz Saray'ın yapay zeka danışmanlığı görevinden ayrılıyorDün, 17:59Yandex bölgesel lehçelere adanmış interaktif bir oyun başlattıYandex bölgesel lehçelere adanmış interaktif bir oyun başlattıDün, 16:53
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Çin'in Tianwen-2 sondası, Ay'ın bir parçası olabilecek asteroide yaklaşıyor – Zamin.uz, 07.06.2026