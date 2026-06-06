Tek bir şaka nedeniyle Türk milyarder soruşturma altına alındı

İzmir Başsavcılığı, Kürtler hakkında şaka yapan işadamı P.K. hakkında resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Savcılık basın servisinin açıklamasına göre, işadamının sözleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında dava açıldı. Bu madde, toplumun belirli bir kesimini sosyal kökeni, ırkı, dini, mezhebi, cinsiyeti veya bölgesel farklılıkları temelinde alenen aşağılama hallerini kapsamaktadır.

«Haberler» yayınının haberine göre, bu olay Türkiye'nin en büyük sanayi gruplarından biri olarak kabul edilen «Koç Holding» konglomerasyonunun onursal başkanı Mustafa Rahmi Koç ile ilgilidir. Koç, İzmir'in Balçova ilçesindeki bir hastanenin açılış töreninde Kürt bir kadın hakkında fıkra anlatmıştı.

Şakanın içeriğinin kadın cinsiyeti ve Kürt milliyetine mensubiyet ile tıbbi gizlilik konularıyla ilgili olduğu belirtildi.

Etkinlikteki konuşmadan alınan video sosyal medyada hızla yayılarak kamuoyunda ve siyasi çevrelerde geniş tartışmalara neden oldu. Şiddetli eleştirilerin ardından Mustafa Rahmi Koç, konuşmasında kimseyi incitmek veya aşağılamak amacı gütmediğini vurgulayarak kamuoyundan özür diledi.

Sosyal medyadaki tartışmalar sadece işadamıyla sınırlı kalmadı. Etkinliğe katılan Türkiye'nin eski başbakanı Binali Yıldırım da eleştirilerin odağında kaldı. Kullanıcılar, Koç konuşma yaparken Yıldırım'ın gülümsemesini gösteren karelere özellikle dikkat çekti.

Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek de Mustafa Rahmi Koç'un konuşmasına tepki gösterdi.

«Adalet ölçüsü, kişinin zenginliğine, makamına veya toplumdaki statüsüne göre değişmez. Bu tür sözlerin şaka veya mizah şeklinde söylenmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli kesimlerine yönelik bu yersiz tutumu meşrulaştırmaz», diye yazdı bakan X sosyal medya platformundaki sayfasında.

İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili görüş bildirerek, inanç, etnik köken, kültürel aidiyet, kişisel kimlik veya cinsiyet temelinde ayrımcılık ve aşağılamaya izin verilemeyeceğini vurguladı.

«Koç Holding»'in resmi verilerine göre, bu konglomerasyon Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Şirketin ana faaliyet alanları enerji, otomotiv endüstrisi, tüketim malları ve finans sektörünü kapsamaktadır. Holdingin toplam geliri ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık %7'sine eşitken, ihracattaki payı neredeyse %8'i oluşturmaktadır.