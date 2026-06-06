Sriram Krishnan Beyaz Saray'ın yapay zeka danışmanlığı görevinden ayrılıyor

Eski teknoloji yöneticisi ve girişim sermayedarı Sriram Krishnan, Haziran ayı sonunda Donald Trump yönetimini terk edecek. Krishnan, X platformundaki paylaşımında Amerikan halkına hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ve Başkan'ın rehberliğinde ABD'nin yapay zeka (AI) yarışında liderliği ele geçirdiğini vurguladı. Techcrunch.com haberi veriyor.

Beyaz Saray'da yapay zeka konusunda kıdemli siyasi danışman olarak görev yapan Krishnan, Trump'ın ikinci yönetimine katılan birçok teknoloji sektörü temsilcisinden biriydi. Kariyeri boyunca Microsoft, Twitter, Yahoo, Facebook ve Snap gibi devlerde ürün ekiplerini yönetti ve ayrıca Andreessen Horowitz firmasında ortak olarak çalıştı.

Krishnan, kariyeri boyunca elde edilen temel başarılar arasında Yapay Zeka Eylem Planı'nı (AI Action Plan) özellikle vurguladı. Bu plan, güvenlik ve düzenlemelerden ziyade veri merkezlerinin inşasına öncelik vermesiyle öne çıkıyor. Ayrıca, görev süresi boyunca Trump yapay zeka konusunda bir dizi önemli icra emri imzaladı.

Danışman, paylaşımında eski yapay zeka ve kripto para küratörü David Sacks ile yakın iş birliği yaptığını da belirtti. Sacks şu anda Başkan'ın Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi'nin eş başkanı olarak görev yapıyor. Krishnan'a göre, Sacks'ın ABD'nin yapay zeka alanındaki zaferi için yaptığı çabalar belirleyici öneme sahip.

Gelecekteki planlarından bahseden Krishnan, ABD ve müttefiklerinin karşı karşıya olduğu büyük sorunları çözecek yeni kurumlar kuracağını duyurdu. The Washington Post'un haberine göre, Trump'ın yapay zeka politikası üzerinde dış bir organizasyon aracılığıyla etki yaratmaya devam etmeyi planlıyor.