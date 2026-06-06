Yan panelinde ekranlı kasa: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity tanıtıldı

Computex 2026 fuarında Gigabyte, yeni Aorus C510 Glass Infinity kasasını tanıttı. Bu microATX formatındaki modelin ayırt edici özelliği, yan paneline entegre edilmiş 16 inçlik ekrandır. Bu ekran, yalnızca sistem durumunu izlemek için bir bilgi paneli olarak değil, aynı zamanda bilgisayar için tam teşekküllü bir ikinci monitör olarak da hizmet edebilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ekran, 165 Hz yenileme hızına sahip Full HD çözünürlüklü IPS matris üzerine kurulmuştur. Kasa öncelikle LAN partileri, çeşitli gösteriler ve etkinliklerde kullanım ile taşınabilirlik için tasarlanmıştır. Cihaz, entegre ancak çıkarılabilir tutma kollarıyla donatılmıştır ve modüler ayakları kasayı dikey konuma getirmeye olanak tanır.

Ekran kasanın iki tarafından birine monte edilebilir, ancak panelin kendisi dönmüyor. microATX formatına rağmen, iç hacim 25 litredir. Üreticinin belirttiğine göre kasa, arka tarafta konektörleri olan anakartları destekliyor.

Teknik özellikler açısından Aorus C510 Glass Infinity, standart ATX güç kaynaklarını, 240 mm'ye kadar sıvı soğutma sistemi radyatörlerini ve 360 mm'ye kadar uzunluktaki ekran kartlarını destekler. Bu, en güçlü GeForce RTX 5090 grafik kartlarının bile kurulmasına olanak tanır.