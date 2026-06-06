ChatGPT tarihteki en hızlı büyüyen uygulama oldu

·30·Teknoloji
ChatGPT tarihteki en hızlı büyüyen uygulama oldu

Yapay zeka alanındaki rekabetin gün geçtikçe arttığı bir dönemde ChatGPT, başka bir büyük başarıyla tekrar gündeme oturdu. Verilere göre, uygulama üç yıl içinde aylık bir milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşarak tarihteki en hızlı büyüyen uygulamalardan biri haline geldi.

Bu rakam basit bir istatistik değil. Çünkü Google Maps, TikTok ve YouTube gibi dev platformların bu seviyeye ulaşması beş ila sekiz yıl sürdü. ChatGPT ise bu hedefe çok daha kısa sürede ulaştı. Doğrusunu söylemek gerekirse, teknoloji pazarında bu sadece 'hızlı bir başlangıç' değil, neredeyse roket modu.

Veriler, uzmanlaşmış bir danışmanlık şirketinin hesaplamalarına dayanmaktadır. Hesaplamada yalnızca mobil uygulama üzerinden yapılan kullanıcı etkinliği dikkate alınmıştır. Yani ChatGPT'nin web sürümü, geliştiriciler için arayüzleri ve API üzerinden kullanım durumları bu hesaba dahil edilmemiştir. Dolayısıyla, toplam ekosistemdeki kitle çok daha büyük olabilir.

Bu hesaplamada dikkat çeken bir diğer önemli nokta şudur: Uygulamayı her sabah açan düzenli kullanıcılar ile ayda bir kez kullanan kişiler aynı şekilde sayılmıştır. Bu, mobil uygulama kitlelerini değerlendirirken standart bir yaklaşımdır, ancak rakamları analiz ederken bu detayı da göz ardı etmemek gerekir.

ChatGPT'nin bu kadar hızlı popülerleşmesi, yapay zekanın artık sadece uzmanlar veya geliştiriciler için tasarlanmış bir araç olmadığını gösterdi. Öğrenciler, gazeteciler, girişimciler, pazarlamacılar, çevirmenler, yazılımcılar, içerik üreticileri ve sıradan kullanıcılar bile günlük işlerinde ondan faydalanıyor.

Uygulamanın kitle segmentindeki üstünlüğü de tam olarak bununla ilgilidir. ChatGPT; metin yazma, fikir bulma, bilgiyi anlama, plan yapma, çeviri yapma, kod yazma ve günlük görevleri kolaylaştırmada insanlara yardımcı oluyor. Kısacası, yapay zeka 'geleceğin teknolojisi' olmaktan çıkıp 'şu an telefonunuzdaki asistan'a dönüştü.

Ancak piyasada rekabet de artıyor. ChatGPT bir yılda %62 büyüürken, ana rakiplerinden biri olan Anthropic şirketinin Claude uygulaması %640'lık bir büyüme sergiliyor. Bu rakam, Claude'un kitlesi henüz daha küçük olsa da çok hızlı bir şekilde genişlediğini gösteriyor.

Verilere göre, Claude'un kullanıcı sayısı 56 milyona ulaştı. Bu, ChatGPT ile karşılaştırıldığında oldukça düşük bir rakam, ancak büyüme hızı çok yüksek. Özellikle Claude, geliştiriciler, kurumsal müşteriler ve karmaşık iş süreçlerinde yapay zeka kullananlar arasında konumunu güçlendiriyor.

Bugünkü durumu basitçe özetlersek, ChatGPT kitle pazarında liderken, Claude profesyonel ve kurumsal ortamda güç kazanıyor. İlki geniş bir kitleyle çalışırken, ikincisi belirli alanlarda daha derinlemesine çözümler sunmaya çalışıyor.

Bu rekabet yapay zeka pazarı için faydalıdır. Çünkü şirketler, kullanıcılar için daha kullanışlı, hızlı, güvenli ve akıllı hizmetler sunmak zorunda kalıyor. Sonuç olarak, yapay zeka araçları daha hızlı gelişiyor, olanaklar genişliyor ve fiyatlar konusunda da rekabet artıyor.

Bir diğer önemli nokta ise her iki şirketin de birkaç haftalık farkla borsaya açılmaya hazırlandığı yönündeki haberlerdir. Bu süreç gerçekleşirse, yapay zeka pazarında yeni bir finansal dönem başlayabilir. Yatırımcılar için AI şirketlerinin önümüzdeki yıllarda en ilgi çekici alanlardan biri olacağı kesindir.

Ancak bu kadar hızlı büyüme, şirketlere büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Bir milyar aktif kullanıcı, sadece bir başarı değil; aynı zamanda güvenlik, gizlilik, bilgi güvenilirliği ve teknolojinin sorumlu kullanımı konusunda devasa bir yüktür. Yapay zeka ne kadar popülerleşirse, toplum üzerindeki etkisi de o kadar güçlenir.

ChatGPT'nin rekor düzeyde hızlı popülerleşmesi, teknoloji tarihinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Daha önce internet, ardından akıllı telefonlar yaşam tarzını değiştirdiyse, şimdi yapay zeka günlük işlere, eğitime, iş dünyasına ve yaratıcı süreçlere giriyor.

Sonuç olarak, ChatGPT üç yıl içinde aylık bir milyar aktif kullanıcıya ulaşarak dijital tarihteki en hızlı büyüyen uygulamalardan biri haline geldi. Claude ise daha küçük bir kitleye sahip olsa da çok yüksek bir büyüme hızı gösteriyor. Demek ki, yapay zeka pazarında gerçek büyük yarış şimdi başlıyor.

Bu yarışta kimin kazanacağını zaman gösterecek. Ancak bir şey kesin: Yapay zeka artık dar bir çevrenin teknolojisi değil, milyarlarca insanın günlük hayatına giren yeni bir dijital gerçekliktir.

ChatGPTGoogle MapsTikTokYouTube
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin'in Tianwen-2 sondası, Ay'ın bir parçası olabilecek asteroide yaklaşıyorÇin'in Tianwen-2 sondası, Ay'ın bir parçası olabilecek asteroide yaklaşıyorBugün, 19:23Yan panelinde ekranlı kasa: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity tanıtıldıYan panelinde ekranlı kasa: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity tanıtıldıDün, 18:29WWDC 2026: Siri güncellemesi ve Apple Intelligence özellikleriWWDC 2026: Siri güncellemesi ve Apple Intelligence özellikleriDün, 18:24Güney Kore'de yarı iletken transistör teknolojisi yeniden keşfedildiGüney Kore'de yarı iletken transistör teknolojisi yeniden keşfedildiDün, 18:20Sriram Krishnan Beyaz Saray'ın yapay zeka danışmanlığı görevinden ayrılıyorSriram Krishnan Beyaz Saray'ın yapay zeka danışmanlığı görevinden ayrılıyorDün, 17:59Yandex bölgesel lehçelere adanmış interaktif bir oyun başlattıYandex bölgesel lehçelere adanmış interaktif bir oyun başlattıDün, 16:53
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde