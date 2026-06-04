İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı

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İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı

İran'ın Yüksek Lideri Mücteba Hamaney, İran'ın ABD ve İsrail üzerinde zafer kazandığını açıkladı ve Tahran'ın rakiplerini ülke içinde anlaşmazlık ve bölünme tohumları ekmeye çalışmakla suçladı. Bu konudaki mesajı 'Euronews' kaynaklarına dayanılarak aktarıldı.

Hamaney'in açıklaması, Trump yönetiminin İran ile sürdürülen müzakerelerde önemli sonuçlar elde edildiğini belirttiği ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Mücteba Hamaney ile kişisel olarak görüşme ihtimalini dışlamadığı bir dönemde yapıldı.

Bugün, 4 Temmuz'da Hamaney, ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmalarda İran'ın zafer kazandığını vurgulayarak beklenmedik bir açıklama yaptı.

«Değerli İran halkına şunu iletmek istiyorum ki, silahlı kuvvetlerinizdeki cesur evlatlarınıza karşı mücadelede mağlup olan hain düşman, bugün sadece savaş alanında değil, kamuoyu önünde de ağır ve şiddetli bir aşağılanma yaşıyor. Bu nedenle çeşitli hilelere başvuruyor», dedi Yüksek Lider.

Hamaney'in bu açıklaması, muhtemelen bir barış anlaşmasına yaklaşıldığına işaret ediyor olabilir. Görünüşe göre, o, İran kamuoyunu buna hazırlarken aynı zamanda iç dayanışmayı korumaya da çağırıyor.

«Yaklaşık 80 yıl önce İsrail adlı askeri dayanak noktasını yaratan egemen sistem, Büyük İsrail olarak adlandırılan yapay ve uydurma coğrafi kavramın doğu sınırında, yani Fırat Nehri'nin doğusunda konumlanan, birçok üstünlüğe sahip güçlü ve bağımsız İran'ın varlığını kabul etmiyor», diye ekledi Hamaney.

Mecbub HamaneyİranABDİsrailDonald Trump
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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