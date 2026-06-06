Irak milli takımının yıldızı ABD havaalanında yedi saat sorgulandı

·8·Dünya
Irak milli takımının yıldızı ABD havaalanında yedi saat sorgulandı

Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarının ev sahipliği yapacağı beklenen büyük Futbol Dünya Kupası (DK-2026) başlamadan önce, milli takımlar ve futbolcularla ilgili çeşitli ilginç ve bazen üzücü olaylar gündeme geliyor. Irak milli takımının yetenekli forveti Ayman Hüseyin, böyle beklenmedik ve tatsız durumlardan biriyle karşılaştı. Ülkesinin onurunu korumak için okyanus ötesine gelen forvet, ABD havaalanında yerel güvenlik birimleri tarafından durduruldu.

Edinilen bilgilere göre, ünlü futbolcu sınır kontrol görevlileri tarafından alıkonuldu ve tam yedi saat boyunca titizlikle sorgulandı. Kapsamlı incelemelerden sonra, hakkında herhangi bir şüphe kalmayınca futbolcu serbest bırakıldı.

Üzücü karışıklık ve isim benzerliği

Ulaşım Güvenliği Hizmetinin bu davranışının nedeni sorulduğunda, durumun aslında çok büyük bir hata olduğu ortaya çıktı:

  • İsim karışıklığı: ABD özel servisleri, Ayman Hüseyin'i terör örgütleriyle bağlantısı olduğundan şüphelenilen ve aranan başka bir Irak vatandaşıyla basitçe karıştırdı.

  • Kaderin acı şakası: Durumun en acı verici ve üzücü yanı, Ayman Hüseyin'in kendisinin ve ailesinin, yıllardır bu tür vahşi terör eylemlerinden büyük zarar gören mağdurlar arasında yer almasıdır.

Forvetin ailesinin trajik ve zorlu geçmişi

Iraklı yıldızın hayatı ve aile üyelerinin kaderi herhangi bir insanı sarsar. Futbolcunun geçmişindeki hüzünlü olayların kronolojisi şu şekildedir:

Tarihi yıllar

Aile üyeleriyle ilgili vahim olaylar

Durumun bugünkü sonuçları

2008 yılı

Irak milli ordusunda hizmet eden babası, görevini yerine getirirken teröristler tarafından şehit edildi.

Çocukluk çağında aile reisini kaybetti.

2014 yılı

Futbolcunun ağabeyi bilinmeyen militanlar tarafından kaçırıldı.

Yıllar geçmesine rağmen, kaderi hakkında hala hiçbir bilgi yok.

Sonsuz irade ve Dünya Kupası'na güçlü tutku

Yaşadığı yedi saatlik ağır psikolojik baskı ve sorgulamalara, ayrıca kalbindeki eski yaraların tazelemesine rağmen, Ayman Hüseyin çelik gibi iradesini sergiliyor. Yetenekli forvet, yaşanan olayı geride bırakıp tüm dikkatini futbola verdi:

Zamin yorumu: Iraklı forvetin yaşam yolu gerçek bir direniş okuludur. Babasını ve ağabeyini tam da terör nedeniyle kaybeden bir sporcunun, ABD'de aynı suçla şüphelenilerek sorgulanması elbette adaletli değil. Ancak Ayman Hüseyin bugün halkının umut ışığı ve ulusal kahramanı olarak görülüyor. Böyle zorluklardan sonra tekrar sahalara dönüp antrenmanlara devam etmesi, Irak milli takımına Dünya Kupası'nda ekstra güç ve güçlü motivasyon katacaktır. Cesur futbolcuya DK-2026 maçlarında parlak goller ve büyük zaferler diliyoruz!

Dünya Kupası'nın en etkileyici ve ses getiren olaylarını, milli takım kamplarından özel röportajları ve futbol yıldızlarının hayatına dair sıcak haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

IrakABDAyman HüseyinDünya KupasıUlaştırma Güvenliği İdaresi
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Tek bir şaka nedeniyle Türk milyarder soruşturma altına alındıTek bir şaka nedeniyle Türk milyarder soruşturma altına alındıDün, 18:27Bilim insanları 5000 yıllık mumyadaki mikroorganizmalarla ekmek pişirdiBilim insanları 5000 yıllık mumyadaki mikroorganizmalarla ekmek pişirdiDün, 18:10Roman Abramoviç Kiev'de Volodimir Zelenskiy ile 'gizli' bir görüşme mi yaptı?Roman Abramoviç Kiev'de Volodimir Zelenskiy ile 'gizli' bir görüşme mi yaptı?Dün, 17:41Şaka sonrası skandal: Türkiye'de milyardere soruşturma başlatıldıŞaka sonrası skandal: Türkiye'de milyardere soruşturma başlatıldıDün, 16:4412 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecekDün, 15:48Bu yıl en nadir astronomik olay gözlemlenecekBu yıl en nadir astronomik olay gözlemlenecekDün, 15:13
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
12 yıllık bekleyişin ardından kadın beşiz bebek dünyaya getirdi
12 yıllık bekleyişin ardından kadın beşiz bebek dünyaya getirdi
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı