Güney Kore'de yarı iletken transistör teknolojisi yeniden keşfedildi

Güney Koreli araştırmacılar, günümüzde birden fazla elektronik bileşen gerektiren görevleri yerine getirebilen yeni bir yarı iletken transistör türü geliştirdi. Bu geliştirme, yapay zeka cihazları, giyilebilir elektronik ve geleceğin 3D çipleri için daha kompakt, hızlı ve enerji tasarruflu mikroişlemciler yaratmaya yardımcı olması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Modern işlemciler ve mikroişlemciler milyarlarca transistör içerir. Fonksiyonlar arttıkça devre karmaşıklaşır ve daha fazla yer kaplar. Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bilim insanları farklı bir yol izlemeye karar verdi: transistör sayısını artırmak yerine, her birini daha işlevsel hale getirdiler. Yeni cihazın yapımında çinko oksit ve tellür kullanıldı, bu da yarı iletken katmanların 200 dereceye kadar olan sıcaklıklarda hazırlanmasına olanak tanıdı.

Yeni transistörün temel özelliği, olağan dışı çalışma prensibidir. Normal elektronikte voltaj arttıkça transistörden daha fazla akım geçer. Burada ise belirli bir noktada ters etki oluşur — akım geçici olarak azalır. Araştırmacılar tek bir cihaz içinde bu geçişi iki kez sağlamayı başardı. Pratikte bu, tek bir transistörün genellikle birkaç ayrı bileşen gerektiren karmaşık sinyalleri işlemesine olanak tanır.

Teknolojinin yeteneklerini göstermek için bilim insanları sinyal frekansını dört kat artıran bir devre kurdular. Geleneksel elektronikte bu görev için dört transistör gerekirken, yeni yaklaşım sadece biriyle yetinmeyi sağladı. Sonuç olarak gerekli transistör sayısı %75 azaldı, tek bir sinyal döngüsünde işlenen veri hacmi ise dört kat arttı.

Yazarlara göre bu teknoloji, kompakt yapay zeka cihazları, akıllı saatler, kulaklıklar ve sensörlerde yaygın olarak kullanılabilir. Proje, Güney Kore Bilim ve BİT Bakanlığı tarafından finanse edildi.