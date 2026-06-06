Capello, İtalya milli takımının yeni teknik direktörünün kim olacağını açıkladı

Dünya futbol tarihinin en başarılı ve güçlü takımlarından biri olarak görülen İtalya milli takımı etrafındaki kriz durumu, dünya sporunun ana gündem maddesi haline geldi. Taraftarlar uzun süredir bekledikleri Dünya Kupası vizesini bir kez daha kaçırdı. 'Skuadra Azzurra'nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finallerine katılamaması, ülke futbolu için gerçek bir trajedi olarak kabul ediliyor.

Bu tarihi başarısızlığın ardından milli takım teknik direktörü Gennaro Gattuso resmi olarak görevinden ayrıldı. İtalyan futbolunun efsanesi ve deneyimli uzman Fabio Capello, mevcut durumla ilgili olarak medya mensuplarının sorularını yanıtlarken, milli takımın başına kimin gelmesi gerektiğine dair görüşlerini açıkça dile getirdi.

Antonio Conte'nin dönüşü en uygun seçenek mi?

Ünlü İtalyan uzman Fabio Capello'ya göre, şu anda kadroyu derin bir krizden çıkarıp takıma eski hırs ve karakteri geri kazandırabilecek tek bir aday var. Başarısızlık sonrası oluşan koşullarda aşağıdaki faktörler büyük önem taşıyor:

Gattuso'nun ayrılışı: Dünya Kupası'na katılamayınca Gennaro Gattuso istifa etti ve milli takımın başı boş kaldı.

Conte'nin serbest statüsü: Bu günlerde deneyimli teknik adam Antonio Conte de Napoli kulübündeki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Tarihi başarı: Conte daha önce, 2014-2016 yılları arasında İtalya milli takımını çalıştırmış ve o dönemde kısıtlı kadroya rağmen Avrupa sahalarında çok anlamlı ve takdire şayan sonuçlar elde etmişti.

İtalyan futbolundaki son değişikliklerin kronolojisi

Milli takım ve iç ligdeki son teknik direktör hamlelerini aşağıdaki basit ve entegre tablo aracılığıyla net bir şekilde görebilirsiniz:

Teknik Direktörün Adı Soyadı Son Çalıştığı Yer Mevcut Durum / Capello'nun Tercihi Gennaro Gattuso İtalya Milli Takımı Dünya Kupası'na katılamayınca, istifa etti. Antonio Conte Napoli Kulübü Sözleşmesini tamamlayıp, serbest kaldı. Milli takım için ana aday.

Durum Analizi: Üst üste üç Dünya Kupası'nı kaçırmak, İtalya gibi büyük bir futbol ülkesi için dayanılmaz bir darbedir. Gattuso'nun ayrılışı ve Antonio Conte'nin Napoli'den ayrılması tesadüf gibi görünmüyor. Fabio Capello'nun çok doğru belirttiği gibi; Conte, sertliği ve taktik disipliniyle dağılmış durumdaki takımları hızla ayağa kaldırmasıyla tanınır. 2014-2016 yıllarındaki verimli dönemi buna açık bir örnektir. 'Skuadra Azzurra' yönetimi Capello'nun tavsiyesine uyarak Conte'yi hızla takıma geri getirirse, İtalyan futbolunda yeniden doğuş dönemi başlayabilir.

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