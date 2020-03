UzAuto Motors автомобиллари лизинг ва молиявий ижара асосида сотувга чиқарилди

«Ўзавтосаноат-Лизинг» компанияси UzAuto Motors ишлаб чиқараётган автомобилларни лизинг ва молиявий ижара асосида харид қилишни таклиф қилмоқда. Бу ҳақда компания матбуот хизмати хабар берди.Лизинг ва молиявий ижара асосида Spark A/T, Nexia A/T, Lacetti 1-позиция/ГБО, Tracker, Malibu 1.5 Turbo ва Trailblazer русумли автомобилларини йиллик 18% ва 24% фоизда олиш имконияти мавжуд.- бошланғич тўлов - 35%;- муддати - 24 ой;- фоиз ставка - йиллик 24% (асосий қарз қолдиғига ҳисобланади).ёки- бошланғич тўлов - 50%;- муддати - 24 ой;- фоиз ставка - йиллик 18% (асосий қарз қолдигига ҳисобланади).- бошланғич тўлов - 35%;- муддати - 24 ой;- фоиз ставка - йиллик 24% (асосий қарз қолдиғига ҳисобланади).ёки- бошланғич тўлов - 50%;- муддати - 24 ой;- фоиз ставка - йиллик 18% (асосий қарз қолдиғига ҳисобланади).- бошланғич тўлов - 35%;- муддати - 30 ой;- фоиз ставка - йиллик 24% (асосий қарз қолдиғига ҳисобланади).ёки- бошланғич тўлов - 50%;- муддати - 24 ой;- фоиз ставка - йиллик 18% (асосий қарз қолдиғига ҳисобланади).«Ўзавтосаноат-Лизинг» хабарида Tracker M/T, A/T, Malibu 1,5 Turbo ва Trailblazer автомобилларини олиш шартлари ҳам келтирилган.Акция 2020 йил 20 апрель кунигача амал қилади.